ЕР: Бойцам в зону СВО передали квадрокоптеры и противодронные комплексы

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Фонд "Наша Правда" и партия "Единая Россия" передали на фронт партию специальной техники на сумму около полумиллиарда рублей. Это квадрокоптеры, противодронные комплексы, комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами и экипировка.

“Фонд “Наша Правда” при поддержке “Единой России” и добровольцев МГЕР предоставил бойцам в зоне специальной операции необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации”, - отметил генеральный директор фонда "Наша Правда" Александр Бровченко.

С начала апреля помощь от фонда "Наша Правда" и партии "Единая Россия" получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, а также воинские части ВДВ. В начале июня в штаб ВДВ были доставлены квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование, передает rostovgazeta.ru.

В Бердянске подразделениям 58-й армии были переданы средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 - антидроновые ружья. В Херсонской области военная часть получила автомобили повышенной проходимости.

По словам руководителя центрального исполкома "Единой России" Александра Сидякина, они доставляют средства разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут быстро достичь передовой и эвакуировать раненых, а также помогают с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны; работают с командирами подразделений, и нет сомнений, что все необходимое доходит до передовой.

Он также отметил, что с начала специальной военной операции "Единая Россия" уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту, сообщается на сайте партии ER.RU.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда», которое предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов, поддержку волонтёров «Единой России», гуманитарную помощь, закупку оборудования и медикаментов, доставку этих грузов на передовую и в новые регионы.

«В регионе с самого начала специальной военной операции при поддержке партии на регулярной основе идут сбор и отправка гуманитарной помощи для участников СВО, это и продукты длительного хранения, и средства гигиены, и нательное бельё. В каждом муниципалитете местные отделения партии открыли пункты сбора. Ведут работу волонтёрские центры по пошиву одежды, обмундирования, маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и полевых печей. Депутаты всех уровней, сенаторы и партактив встречаются с бойцами и членами их семей, чтобы выявить потребности и сформировать списки необходимого для отправки. В госпитали и санатории региона, где военнослужащие проходят лечение, единороссы регулярно совершают выезды и общаются с бойцами.

Депутаты Законодательного собрания совместно с секретарём Гусевского местного отделения «Единой России» Александром Китаевым закупают и доставляют оборудование и экипировку военнослужащим Калининградской области, находящимся на передовой», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.