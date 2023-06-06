Симфонический оркестр старших классов ЦМШ «Балтийский»: музыка – детям

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Коллектив существует уже третий год. И каждый год у оркестра новая программа. В этом учебном году коллектив представил новую проектно-просветительскую программу «Музыка-детям!», направленную на организацию и проведение концертов для учащихся общеобразовательных школ.

«Приобщение детей к высокому искусству не должно носить формальный характер и сводиться лишь к проведению разовых концертов «для галочки», для отчетности. Уникальность концертов заключается в том, что на каждом мы знакомим детей с различными музыкальными инструментами, способами игры на них, демонстрируем практическое представление об удивительном звучании каждого инструмента. Такие встречи оказывают огромное влияние на детей, вызывая у них яркую эмоциональную реакцию», – рассказывает руководитель оркестра Михаил Васильев.

В репертуаре оркестра – сочинения выдающихся зарубежных и российских композиторов всех эпох и стилей, наследие которых является музыкальным символом: Л. Бетховена, Э. Грига, М. Глинки, П. Чайковского, Ж. Бизе и др. «Мы начали концертный сезон с произведения П. И. Чайковского «Детский альбом», и выбор был не случайным – произведение написано специально для детей. Поэтому наша идея легко сложилась с программой, и теперь это сочинение является центральным в нашем музыкальном проекте», - говорит Михаил Васильев.

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Первыми эту программу увидели в марте учащиеся филиалов МГАХ в г. Калининграде и ЦМШ-АИИ «Балтийский». Сейчас оркестр уже порадовал своими выступлениями учащихся школ города и области, побывав в лицее №23, в СОШ «Школа будущего» и Детской школе искусств г. Черняховска.

Также симфонический оркестр принимает участие в концертах, организованных калининградской областной филармонией им. Е.Ф. Светланова и на исторически значимых местах Калининградской области – Храме Святого Бруно Кверфуртского (г. Черняховск).

Учащиеся Филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский» – юные, талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов – поражают ярким исполнением, вдумчивой трактовкой, профессиональной культурой и трепетным отношением к каждому звуку.