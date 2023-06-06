Сокровища калининградских музеев: Юный Петр, корабли народов мира и котик с кружкой

Скульптура «Детство Петра». Подарена Зурабом Церетели. Фото: Платон ЕГОРОВ

Каждую пятницу ровно в полдень окрестности улицы Портовой оглашает пушечный залп. Традиция была положена в прошлом году в честь дня рождения Петра Первого и прижилась – некоторые туристы (из тех, кто знает) специально приходят на Портовую ближе к двенадцати.

Каждую пятницу ровно в полдень окрестности улицы Портовой оглашает пушечный залп. Фото: Платон ЕГОРОВ

Старинное орудие находится возле Фридрихсбургских ворот, где более 300 лет назад молодой русский царь начинал прорубать окно в Европу и постигать азы артиллерийского искусства и фортификации. А сегодня в воротах находится музей, где можно подробно познакомится не только с деталями пребывания Петра в Кtнигсберге, но также изучить богатую экспозицию, посвященную лодкам и кораблям.

КОГДА-ТО БЫЛА КРЕПОСТЬ

Во времена Петра на месте ворот была внушительная и хорошо защищенная крепость – Фридрихсбург, прикрывавшая вход в порт Кенигсберга. В начале прошлого века ее разобрали за ненадобностью, оставив одни лишь ворота. Но не те, что были изначально – здание, которое мы видим сегодня, построено в неоготическом стиле в середине XIX века.

- Еще относительно недавно ворота выглядели совсем по-другому, далеко не так нарядно, - рассказывает ведущий методист отдела «Фридрихсбургские ворота» Музея Мирового океана Ольга Попова. – Долгое время здание занимали различные организации, а в 2007 году ворота были переданы Музею Мирового океана. С того времени началась реставрация.

Продолжалась она четыре года, и теперь памятник истории выглядит как новый, и это не преувеличение. Восстановлены круглые башни, массивная дверь, небольшой дворик перед входом. В крепостных помещениях разместились экспонаты, связанные с Петром Великим, его посещением Кенигсберга и первым шагам, или, скорее, футам русского флота.

ПРО КАЮК И КАЯК

Но ворота мы еще изучим, а пока обратим внимание на другое музейное пространство, которое находится напротив исторического памятника.

- Это «Лодейный двор», - говорит Ольга Попова. - Здесь можно познакомиться с лодками разных народов мира. Есть норвежские, финские, донские...

Действительно, глаза разбегаются от изобилия совершенно разных плавсредств.

- Это все оригиналы? - уточняю.

- Нет, что вы, в основном реплики, - отвечает ведущий методист музея. - Но не только, вот, например, довоенная лодка с мачтой из Восточной Пруссии. Ее восстановили. Или верхнедонской каюк. Тоже оригинальный, его нам подарил Государственный музей-заповедник Шолохова. Это долбленая лодка жителей небольших поселков и станиц на Дону.

Перед воротами - «Лодейный двор». Здесь можно познакомиться с лодками разных народов мира. Фото: Платон ЕГОРОВ

К слову, в коллекции «Лодейного двора» есть не только каюк, но и каяк. Алеутский. Его можно увидеть, если поднять голову - он подвешен на веревки на трехметровой высоте.

- Но это же не просто музейные экспонаты? - уточняю у Ольги Поповой. – Выглядят крепко. Их же можно спустить на воду?

- Не просто можно, их спускают. Раз в год в начале сентября проходит «Водная ассамблея». Тогда на Преголе появляется целая народная флотилия во главе с куренасом.

- С куренасом?

- Да, это куршская лодка, ее сейчас можно увидеть на противоположной стороне реки, возле Музея Мирового океана.

В КАБИНЕТЕ ЦАРЯ

Покидаем «Лодейный двор» (кроме лодок здесь непременно стоит обратить внимание на кузницу), идем в сторону собственно Фридрихсбургских ворот. Ольга Попова рассказывает о посещении Кенигсберга Петром Первым:

- Русский царь прибыл сюда в 1697 году в составе Великого посольства. Именно с Кенигсберга началось его знакомство с Европой. Тут он начинал учиться многим наукам. В том числе фортификации. Вот, взгляните.

Во дворике перед воротами - копии старинных карт, на которых изображены крепости. Слева - похожая на звезду крепость Пиллау, справа, та, что попроще, четырехугольная, - Фридрихсбургская.

- Вернувшись в Россию, царь приказал строить форты по подобию прусских крепостей, - поясняет Ольга Попова.

Если в «Лодейном дворе» - скромные лодки и лодочки, то внутри Фридрихсбургских ворот можно увидеть парусные корабли. Правда, маленькие, модели, между прочим, очень тонко и искусно сделанные. В одном из залов представлены экспонаты, рассказывающие о зарождении флота.

В экспозиции представлена и модель знаменитого ботика Петра. Фото: Платон ЕГОРОВ

Соседний зал посвящен парусному флоту. Есть тут модель и знаменитого ботика Петра, и первого русского фрегата. Корабельное воскресение - так называется экспозиция, иначе и не скажешь.

- А вот здесь - кабинет Петра Первого, - Ольга Попова приглашает в еще одно помещение с толстыми стенами.

Здесь - массивный письменный стол, деревянное кресло. На стене – портрет петра в овальной раме. А возле стены за стеклом - удивительные экспонаты: динозавр, какие-то, извините, мозги в цилиндрическом сосуде…

- В Кенигсберге царь впервые увидел, что собирают коллекции. Он сам много покупал… Позже в Санкт-Петербурге появилась знаменитая Кунсткамера, - говорит Ольга Попова.

ПОДАРОК ЦЕРЕТЕЛИ

Но вернемся во дворик. В нем не только старинные карты и стенды с различной исторической информацией. Пожалуй, самый заметный обитатель дворика – бронзовый котик. Он смотрит из-за железной решетки, перед ним – мисочка, то ли для молока, то ли для монеток. Кота зовут его Фридрих – в честь прусского короля Фридриха Вильгельма. А автор скульптуры – известный калининградский мастер Людмила Богатова.

Кот Фридрих – любимец гостей Калининграда. Фото: Платон ЕГОРОВ

- Наверное, туристы очень его любят? – спрашиваю у Ольги Поповой.

- Конечно, смотрите, уши какие светлые – натерли.

Есть в музее, кстати, еще одна примечательная бронзовая скульптура. Она встречает посетителей перед воротами. Изображает она бегущего озорного мальчугана. В руке – сабля, на ногах – высокие ботфорты, на голове – широкополая шляпа. Скульптура называется «Детство Петра». В прошлом году ее подарил «Фридрихсбургским воротам» знаменитый Зураб Церетели.