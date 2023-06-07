Рекордная засуха в Калининграде: что будет с урожаем?

Определенный запас в растениеводстве есть, но неясно, хватит ли его в этот раз. Фото: Александр Подгорчук

Настоящих дождей в нашей области не было уже около месяца. За весь май в Калининграде выпало всего 3 миллиметра влаги, что стало новым антирекордом (прежний держался с 1978 года).

Масла в огонь тревожных настроений подлили синоптики. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды официально предупредил о том, что с 8 июня ожидается почвенная засуха. Это означает, что дефицит влаги может привести к угнетению растительности и «снижению или гибели урожая». Небольшой дождь должен пройти на выходных, но вряд ли он сможет заметно исправить ситуацию.

В областном министерстве сельского хозяйства на момент подготовки в печать этого номера газеты никаких комментариев и прогнозов не давали. В ведомстве, насколько известно «Комсомолке», продолжают следить за ситуацией и консультируются с синоптиками. Сельхозпроизводители от панических настроений, похоже, пока что далеки и даже находят в таком положении дел некоторые плюсы.

- С точки зрения заготовки кормов это может быть позитивным моментом, поскольку для этих целей нам как раз необходимо получить как можно более высокий показатель по сухому веществу, - говорит Полина Романова, заместитель директора по связям с общественностью Агропромышленного холдинга «Залесье» (ему принадлежит 17,5 тыс га в Славском и Полесском районах). - Что касается яровых, то мы сейчас пристально наблюдаем за всходами этих культур и здесь есть определенная тревога. В таких климатических условиях есть риски урожайности ниже плановых значений, но засуха не отразится на качественных показателях культур.

Учредитель холдинга «Долгов Групп» Александр Долгов уверен, что делать прогнозы еще рано.

- На данный момент засуха ощущается трудно, но на урожайности, конечно, скажется. Я думаю, недели через две будет понятно, какая ситуация. Но прогнозы такие, нехорошие, - заявил Долгов в интервью klops.ru. - Сейчас уже повлиять ни на что невозможно на данном этапе. Да, есть специальные агрономические мероприятия при посадке, чтобы влага не уходила, их все сельхозпредприятия знают, все их выполняют.

Последний раз мощная засуха случилась в нашей области не так уж давно, в 2018 году. Тогда она привела к недобору веса (массы) зерен. В итоге аграрии собрали на 15% меньше зерна, чем в предыдущие годы, но этого объема все равно хватило, чтобы закрыть потребности населения региона.

Оптимизм внушает то обстоятельство, что Калининградская область, входящая вообще-то в зону рискованного земледелия, в последнее время имеет эффективную отдачу с единицы площади на уровне Черноземья. По урожайности зерновых, зернобобовых и масличных культур мы являемся одним из ключевых регионов страны, так что определенный запас прочности в растениеводстве точно должен быть.

КСТАТИ

Кроме отсутствия дождей по будущему урожаю недавно ударили еще и заморозки. 3 и 4 июня минимальная температура в наших краях тоже обновила свои антирекорды. Судя по жалобам в соцсетях, на частных садовых участках померзли картошка, помидоры, огурцы, кабачки, тыква… А у некоторых пострадала даже листва грецкого ореха – холодный воздух «прихватил» не только почву, но и поднимался на высоту до двух метров.