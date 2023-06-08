Три четверти жителей Северо-Запада считают главным достоинством работодателя высокую зарплату

77% жителей Северо-Запада главным качеством работодателя считают высокий уровень заработной платы. При этом 56% полагают, что работа мечты должна приносить доход от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

63% опрошенных столкнулись с опытом поиска работы в последние два года. Из них 14% удалось найти работу очень быстро, не более чем за неделю с момента начала поисков. 21% достигли цели через 2-3 недели, 17% респондентов искали работу более месяца. При этом лишь 11% сообщили, что им так и не удалось найти работу. Это стало самым низким результатом в стране – в среднем так и не смогли найти новую работу 16% россиян. Не искали работу, продолжая работать на своем месте, 37% жителей Северо-Запада, что также значимо отличается в лучшую сторону от среднего показателя по стране, который составил 27%.

Отвечая на открытый вопрос о главных качествах для успешной профессиональной карьеры в современном мире (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли хорошее знание основ избранной профессии, а также коммуникабельность и умение выстраивать отношения (по 68%). Кроме того, 61% считают таким качеством умение решать несколько задач сразу. Хорошее образование считают главным качеством для успешной карьеры лишь 41% жителей Северо-Запада.

Среди главных достоинств работодателя (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) помимо высокой зарплаты (77%) участники исследования назвали отношения внутри коллектива (63%), а также хороший социальный пакет и хорошее отношение руководителей к наемным работникам (по 55%). Для 49% оказались важны комфортный офис и хорошие условия труда, для 47% - возможность развиваться, значимые проекты, для 42% - гибкий график. Возможность удаленной работы как одно из главных достоинств компании-работодателя выбрали 37% респондентов.

69% опрошенных нравится их нынешняя работа (17% очень нравится, 52% скорее нравится). 17% не нравится их нынешняя работа (3% очень не нравится, 14% скорее не нравится). Еще 14% заявили об отсутствии работы.

Не хотят менять нынешнюю работу прямо сейчас 31% респондентов. Тогда как 6% готовы сменить ее при первой возможности, еще 11% готовы ее сменить в плановом режиме, а 52% сменят только если им поступит более выгодное предложение.

Лишь 3% жителей СЗФО согласны на доход от своей работы мечты до 50 тысяч рублей в месяц. 18% считают, что идеальная работа должна приносить ежемесячно 50-100 тысяч рублей, 38% - 100-200 тысяч рублей, 18% - от 200 до 500 тысяч рублей. 10% оценивают желаемый ежемесячный доход от работы мечты в 500 тысяч - 1 миллион рублей, 7% - в сумму более 1 миллиона рублей. Только 5% заявили, что им неважно, какой доход будет приносить работа мечты.

*Опрос проведен 30 мая - 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.