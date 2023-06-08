Тайны Валленродской библиотеки: в книгах XVII века до сих пор находят растения, блох… и рыбу

Самые редкие книги в библиотеке изучает и каталогизирует специалист по иностранному фонду Александр Евстафьев. Фото: Александр КАТЕРУША

В недавно открывшемся образовательном библиотечном пространстве БФУ имени Канта на улице Университетской в Калининграде оцифровывают редкие книги. Это старинные издания, сохранившиеся до наших дней.

Выполненная в классическом стиле роскошная университетская библиотека насчитывает более 8 тысяч редких экземпляров книг: от прижизненных изданий Канта до русской классики. И именно здесь хранятся уникальные редкие издания и коллекции древних фолиантов знаменитого книжного собрания кенигсбергского канцлера Мартина фон Валленродта. Корреспондент «Комсомолки» побывал в зале редкой книги и прикоснулся к истории.

«Читатель, почти моих предков»

Зал редкой книги – красивая комната, с пола до потолка заставленная огромными шкафами, внутри которых за стеклом – многие сотни разномастных корешков и переплетов. А чтобы достать до верхних полок, нужно встать на лестницу. Здесь собрана религиозная литература, книги по истории, биологии, географии, астрономии, искусству. Есть и нотные сборники начала XVII века, в том числе рукописные.

Самые редкие книги в библиотеке изучает и каталогизирует специалист по иностранному фонду Александр Евстафьев. Для нас он выбирает лучшее из лучшего – уникальные издания.

Вот фамильный альбом семейства Валленродт. В самом начале красуется экслибрис – такими знаками обозначены все книги, которые принадлежали семейству. На фамильном гербе изображен шлем и пряжка, а внизу – надпись: «Я, Валленродт, завещаю библиотеку потомкам. Читатель, почти моих предков».

– Тексты в этом фамильном альбоме либо написаны Бальтасаром фон Грунендемвальде, либо посвящены ему. Он был пастором в Петерсдорфе, нынешнем поселке Куйбышевское в Гвардейском районе. Там даже сохранились руины кирхи, в которой он проповедовал. Рукописные страницы в этом альбоме, судя по инициалам BVG, тоже принадлежат ему. Здесь особенно интересен текст, посвященный посещению Валленродской библиотеки. В нем говорится о том, что человек, интересующийся искусствами и науками, не увидит Пруссию, если не увидит Валленродскую библиотеку. Надпись сделана в начале XVII века.

Показатель статусности книги – золотой обрез с орнаментом, обложка из плотной кожи с сохранившимся золотым узором и пряжками. Фото: Александр КАТЕРУША

Показатель статусности книги – золотой обрез с орнаментом, обложка из плотной кожи с сохранившимся золотым узором и пряжками. Александр показывает красивейшую Библию, изданную в середине XVI века во Франкфурте, из собрания князей Шёнбург-Вальденбургских. В этом издании больше сотни гравюр, некоторые из которых раскрашены: Всемирный потоп, Ноев ковчег, другие сцены из Ветхого завета.

Издания тех лет часто украшают роскошные гравюры. Фото: Александр КАТЕРУША

Приветы из прошлого

Сегодня в БФУ хранится 291 том XVI-XVIII веков - небольшая часть знаменитой библиотеки. Вывезенная из Кенигсберга после войны, она до 1982 года находилась в закрытом подмосковном спецхране, в бывшем имении Узкое.

Чтобы предоставить доступ к редкостям, книги оцифровывают. В онлайн уже перевели 65 книг, они выложены на сайте библиотеки. И именно в процессе сканирования страниц ученые делают неожиданные находки. Причем в прямом смысле слова.

– Открываешь книгу, и там могут быть, например, засушенные растения! – Александр показывает мне сухую веточку, бережно спрятанную в бумажный конверт. Растение кто-то положил между страницами в XVII веке да так и позабыл, а нашли его уже в наше время. Такой вот привет из прошлого от читателя! – В качестве закладок могли использоваться и обрывки писем, такие тоже находим. Еще между страниц попадаются насекомые. Увы, не бабочки, а что-то более тривиальное – мухи и блохи.

Многие книги поедены жучками. Сейчас, впрочем, насекомых-вредителей в библиотеке нет. Здесь строго соблюдается режим температуры и влаги. А один раз работники библиотеки нашли между страниц чешуйку рыбы. Ее отнесли университетским биологам, и те с точностью определили – рыба балтийская, салака.

Растение кто-то положил между страницами в XVII веке, да и так и позабыл. Фото: Александр КАТЕРУША

Александр показывает одну из самых роскошных книг в собрании университета – сборник о лошадях и конных празднествах 1625 года. Судя по всему, пособием очень активно пользовались: между страниц нашли овес и птичьи перья.

– Написана эта книга немецким дворянином Георгом Энгельхартом Ленайзеном, который служил в конюшнях при нескольких княжеских дворах. Это сборник всех знаний о лошадях и маскарадных конных празднествах начала XVII века.

На некоторых книгах есть подписи прежних владельцев. Так, на одном из изданий мы рассмотрели автограф профессора Якоба Кристмана, ренессансного востоковеда, одного из основоположников арабистики.

Интересно, если попадаются какие-то пометки на полях или зарисовки. Есть, например, книга с портретом автора.

Типичная обложка для валленродских книг – телячья кожа белого цвета с надписями от руки. Также для обложек могли использоваться средневековые манускрипты, страницы из нотных сборников и так далее.

Самые-самые

Самая большая книга в коллекции – альбом гравюр XVIII века из Берлинской библиотеки, посвященный похоронам прусской королевы Софии. Ее размер около 60 х 90 см. Самая же толстая – старинная Библия середины XVII века с роскошными гравюрами. В ней около 1,5 тысячи страниц, и весит она не меньше 15 кг.

Древнейшая библиотечная книга датируется 1500 годом. Это конволют, то есть под одной обложкой сразу три книги. Большая редкость!

Самая миниатюрная книга в собрании – об истории Польши, выпущенная в Кельне в 1632 году. Размер ее не больше 4 х 7 сантиметров.

Самая миниатюрная книга в собрании – об истории Польши, выпущенная в Кельне в 1632 году. Фото: Александр КАТЕРУША

– Вот книга по истории Штеттина, нынешнего польского Щецина. Она интересна тем, что здесь есть автограф самого Мартина Валленродта, основателя библиотеки, – показывает Александр Евстафьев. – Мы стараемся пускать книги в научный оборот. Студенты к ним, как правило, не обращаются. Исключение – конкретные проекты по старинной литературе и истории. Сейчас с этими книгами чаще работают приезжающие в Калининград профессора из Москвы и Санкт-Петербурга. Недавно у нас был профессор истории Александр Марей. Он нашел здесь книгу, которую хотел бы взять на перевод, – рассказывает Александр.

В планах БФУ имени Канта – учреждение Музея редкой книги и открытие реставрационной мастерской. Предполагается, что она разместится в новом кампусе на улице Александра Невского.