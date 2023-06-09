«Открытие Авто»: Россия захватила лидерство среди зарубежных рынков по количеству китайских моделей

Эксперты «Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали представленность китайских брендов на отечественном авторынке. По обилию новых моделей из КНР, продающихся на каком-либо зарубежном рынке, Россия захватила минувшей весной уверенное лидерство. Общее число моделей из Поднебесной превысило сотню, а при сохранении той же динамики дебютов новых чайна-марок к концу года количество представленных моделей может еще как минимум удвоиться.

Другое дело, что массово, то есть хотя бы по несколько тысяч в месяц, продается не так много машин. При этом в отчеты Aссоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) часть из них не входит, а созданная в феврале текущего года Ассоциация китайских автопроизводителей не спешит делиться своей статистикой в публичном поле.

Так или иначе, на основе данных АЕБ, марка Haval в мае оказалась лидером среди иномарок и китайских брендов на российском рынке. В мае было реализовано 7,6 тысячи (+749% по сравнению с маем прошлого года) новых автомобилей этого бренда, основная их часть собирается под Тулой. Больше половины продаж (3,97 тысячи, +832%), как обычно, обеспечил Haval Jolion. Машина приглянулась не только частным автовладельцам, но также службам такси и в каршеринге. Отдельно стоит отметить успехи родственных брендов этой марки. Так, машины Great Wall нашли за май 1,3 тысячи владельцев (+1 796%), а по вседорожникам Tank состоялось 895 сделок. Причем за младшей моделью – Tank 300 – в некоторых салонах успела образоваться очередь.

Сопоставимые данные по продажам, по оценкам экспертов, показала марка Chery (в АЕБ бренд подает только ежеквартальные данные). При этом автоконцерн, очевидно, лидирует, с учетом продаж прочих марок компании (Exeed, Omoda и пр.).

Кассу Geely (7,1 тысячи машин, +682%) продолжал делать компактный паркетник Coolray (3,8 тысячи а/м; +700%). В то же время салоны марки существенно увеличили число ежедневных выдач более дорогого (в среднем 4 миллиона рублей) среднеразмерного кроссовера Tugella (1,6 тысячи а/м, +631%). Впрочем, его продажи ширятся не только благодаря качествам самой машины, но также с помощью щедрой поддержки дистрибьютора и недавнему появлению более доступной версии с дефорсированным до 200 л. с. мотором.

Среди прочих «китайцев» все больше внимания начинает привлекать Changan. И хотя по итогам марта эта марка реализовала все еще не так много автомобилей (2,5 тысячи, +684%), зато в течение весны общее число моделей этого бренда у нас было доведено до 10, а на июнь анонсированы еще две новинки. Летом при сохранении стабильности поставок марка имеет немало шансов подобраться к лидерам рынка и по объемам бизнеса.

И, наконец, десятки франшиз уже успели продать импортеры марок BAIC, Jaecoo, Jetour, Livan, Kaiyi и Voyah. Продажи этих брендов, по данным авторитейлеров, пока исчисляются сотнями. Но во второй половине года они тоже могут начать играть более значимую роль в объемах бизнеса.