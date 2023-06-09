АВТОТОР существенно повысил зарплату работникам

Повышение коснулось и рабочих, и инженерно-технического персонала компании.

Повышение заработных плат – важная часть стратегии развития предприятия в новых условиях, отмечают в компании. О предстоящем пересмотре тарифных ставок было известно еще с апреля – об этом объявил основатель и главный акционер АВТОТОР Владимир Щербаков, выступая на торжественной церемонии запуска производства автомобилей BAIC. Затем, во время церемонии, посвященной старту производства моделей бренда SWM, председатель Совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов в присутствии работников предприятия подписал документ, официально закрепивший новые условия оплаты труда. И вот, с наступлением лета, эти решения вступили в силу.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ

С 1 июня рост тарифных ставок рабочих на АВТОТОР составил сразу 20%.

- Каждому человеку приятно, когда его труд оценивается по достоинству, - говорит слесарь механосборочных работ 6-го разряда Руслан Ибадов. – Я работаю на АВТОТОР уже 25 лет, начинал еще грузчиком и постепенно повышал свою квалификацию. На нашем заводе от этого напрямую зависит и зарплата, и надбавки. Последние три года для нашего предприятия были очень непростыми, но руководство позаботилось о том, чтобы все, кто хотел работать и зарабатывать, получили такую возможность. Я, например, перешел на подготовку оборудования для запуска новых моделей. Сегодня работаю на производстве Kaiyi. Работы становится больше. Вижу, что на завод снова потянулся народ - сейчас вот еще и зарплату поднимают. Завод живет, есть планы, значит есть будущее.

Значительное повышение окладов получил инженерно-технический персонал АВТОТОР – теперь заработки достигают уровня лидеров отечественного рынка труда.

- Конечно, это радостная новость, - отмечает главный технолог по логистике и комплектации Дмитрий Казадаев. – Повышение зарплаты, на мой взгляд, в очередной раз демонстрирует, как сильно АВТОТОР держится за своих специалистов и дорожит ими. Когда разразилась пандемия, а потом была приостановка производства, у нас ни разу не возникало задержек с выплатами, а их размер оставался стабильным. Знаю, что руководство компании пристально за этим следило и контролировало. Лично за себя могу сказать, что мы тоже не сидели, сложа руки, поскольку шла работа над новыми проектами. Вынужденная пауза в производстве дала нам возможность оптимизировать многие процессы, отрегулировать цепочки. Нашими новыми партнерами стали китайские производители, появилось множество новых нюансов в организации работы, освоении производства новых моделей. Наша задача – привести все новые производственные связи к единому знаменателю. Сделать так, чтобы эта большая работа велась слаженно и оперативно.

НАГРАДА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО

Помимо зарплат июньское повышение коснулось надбавки за наставничество – ее размер увеличили кратно. В компании рассчитывают, что это стимулирует сотрудников со стажем к участию в программе.

- Уверена, это будет результативной мерой, - говорит председатель Совета Калининградского регионального профессионального союза работников автомобилестроения «АВТОТОР-Проф» Татьяна Мороз. - На АВТОТОР трудятся много опытных специалистов, более 40% всего персонала работают на предприятии 10 и более лет. Это люди, обладающие уникальным опытом, который может быть очень полезен для молодых сотрудников, кто только начинает свой профессиональный путь на заводе.

Роль наставничества в ближайшее время должна стать еще более весомой – АВТОТОР анонсировал масштабную программу по переобучению и повышению квалификации персонала. За период от 8 месяцев до двух лет каждый рабочий в сборочном производстве должен освоить все технологические операции на конвейере. Это позволит повысить производительность труда и быстрее адаптировать производство к новым условиям. Провести такие реформы, не имея опоры в лице матерых профессионалов, знающих все тонкости работы автозаводы, было бы практически невозможно.

Одновременно АВТОТОР продолжает развивать взаимодействие с калининградскими вузами. Компания предоставляет самые широкие возможности для производственной практики студентов под чутким руководством наставников из числа сотрудников ИТЦ. Производитель также дает возможность для проведения научных изысканий на базе мощностей предприятия с перспективой реального применения и внедрения этих разработок в производство! А повышение уровня заработной платы на предприятии многих будущих выпускников, наверняка, мотивирует и на дальнейшее трудоустройство на завод.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Крупнейшее предприятие Калининградской области выходит на новый этап развития проектов с китайскими партнерами. И речь не только о производстве автомобилей новых брендов. Стороны намерены углублять технологическое сотрудничество с учетом приоритетов, обозначенных на государственном уровне. Подтверждение тому - подписанные соглашения по итогам работы руководителей АВТОТОР на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, где глава Правительства РФ Михаил Мишустин еще раз обозначил приоритеты межгосударственного экономического сотрудничества. Китайские партнеры калининградского завода подтвердили готовность глубокого взаимодействия по приоритетным направлениям государственной политики РФ в области автопрома и экономического развития в целом.

- Повышение заработной платы работникам предприятия является частью нашей стратегии развития, - подчеркивает Валерий Горбунов. - Все согласованные планы касаются в первую очередь реализации проектов АВТОТОР в рамках СПИК по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, а также повышения локализации и дальнейшего технологического сотрудничества по созданию и освоению производств новых видов продукции, включая гибриды, газовые автомобили и другие виды техники на новой энергии. Это дает уверенность в перспективах реализации заявленных планов. И требует от коллектива предприятия освоения новых компетенций, оптимизации производственных процессов при сохранении неизменно высокого качества.

Выполнение таких масштабных задач, считают в руководстве АВТОТОР, должно быть обеспечено соответствующим уровнем заработной платы персонала. Компания подтвердила, что к началу следующего 2024 года при выполнении производственного плана ожидается новый этап увеличения заработной платы. При этом 13-я зарплата, а также все надбавки, премии и доплаты сохраняются. Материальное вознаграждение по итогам года в зависимости от стажа может достигать трехкратного среднемесячного заработка!

Сохраняются на автозаводе и более 30 видов социальных льгот и гарантий, предусмотренных Коллективным договором между работодателем и трудовым коллективом.

- Подходы к существенному увеличению зарплаты сотрудников и сами изменения в системе оплаты труда разрабатывались в согласовании с активом нашей профсоюзной организации, - говорит Татьяна Мороз. - Повышение заработной платы – это позитивный сигнал для коллектива предприятия, практическое подтверждение того, что у предприятия есть серьезные перспективы. Это, в первую очередь, инвестиции в кадровый потенциал, которые направлены на повышение мотивации сотрудников осваивать новые компетенции, учиться, совершенствовать свои навыки в соответствии с масштабными планами развития АВТОТОР.