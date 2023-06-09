«Зверобои» против «тигров»: Как гвардейский самоходно-артиллерийский полк дрался на Земландском полуострове

Колонна советских САУ ИСУ-152 идет к новым боевым рубежам для нанесения ударов по крепостным фортам Кенигсберга. Фото: waralbum.ru

О том, с чем предстоит иметь дело в Восточной Пруссии, Красная Армия получила еще по ходу Гумбиннен-Гольдапской наступательной операции в октябре 1944 года. Прорывать пришлось глубоко эшелонированную оборону, когда любой фольварк (то бишь, помещичья усадьба) с каменно-кирпичными строениями мог оказаться превращенным в настоящую крепость, пусть даже скромных размеров. Поэтому, готовясь к возобновлению наступления в январе 1945-го, советское командование позаботилось о включении в состав саперно-штурмовых бригад тяжелых самоходно-артиллерийских полков. Одним из них стал 378-й гвардейский, на вооружении которого состояли знаменитые «зверобои» - тяжелые самоходно-артиллерийские установки ИСУ-152. Сформированный еще в 1943 году тогда еще 1536-й полк резерва Главного командования до этого успел поучаствовать в боях на Курской дуге, отличиться в Брянской, Новгород-Лужской, Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркинесской операциях РККА. В общем, можно сказать, часть принадлежала к разряду элитных.

Бой в тумане

К месту назначения – на станцию Кляйнхоф (ныне не существующую, располагалась в 35 километра юго-западнее Кенигсберга, в современных ориентирах – рядом с поселком Ласкино) первый эшелон полка прибыл 9 марта. А затем гвардейцы передислоцировались на Земландский полуостров, сосредоточившись в лесу у фольварка Кляйн-Мишен (в окрестностях нынешнего поселка Переславское Зеленоградского района). После проведения подготовительных мероприятий, самоходчики 5 апреля выдвинулись на боевые позиции к имению Медникен (поблизости от современного поселка Дружное). Уже на следующее утро сначала гвардейские минометы полтора часа кряду обрабатывали позиции гитлеровцев, а затем в атаку поднялась пехота, поддерживаемая самоходками.

Хотя первую и вторую немецкие траншеи удалось захватить довольно быстро, по мере продвижения вглубь немецкой обороны сопротивление возрастало. «Противник цеплялся за каждую складку местности, - гласит запись в полковом журнале боевых действий. - По самоходам открыла огонь артиллерия прямой наводки. Во второй половине дня противник начал переходить в контратаки, на дорогах появились его танки и самоходные орудия, начали активно действовать противотанковые средства». Самоходчики начали нести потери: на вражеских фугасах подорвались три машины, одна была подбита и еще две повреждены артогнем, несколько человек из состава экипажей получили ранения. В общем, когда уже ближе к вечеру удалось выйти на подступы к фольварку Ляндкайм (некогда существовал поблизости от теперешнего поселка имени Космодемьянского в Калининграде), в строю осталось 18 ИСУ-152.

Утром 7 апреля в густом тумане немецкие автоматчики незаметно приблизились к нашим позициям и открыли плотный огонь по нашим пехотинцам, которые спали после напряженного боя накануне и оказались не готовы к отражению атаки, отойдя на 300-400 метров назад. Советским самоходкам пришлось вплотную столкнуться с численно превосходящими вражескими танками. Экипажи демонстрировали настоящие чудеса героизма. Так, например, ИСУ-152 старшего лейтенанта Владимира Чернявского выстрелом с расстояния в 20 метров буквально в куски разнесла вражеский «тигр», однако тут же рядом нарисовался другой, сумевший поджечь «зверобоя». Но, судя по всему, экипажу самоходки удалось спастись. Полностью или частично – не известно, однако командир машины позже удостоился ордена Великой Отечественной войны I степени. Кстати, уже второго для офицера – первым он был награжден еще в августе 1943-го за бои на Брянском фронте. А судя по данным сайта «»Память народа», согласно которым, офицер в дальнейшем получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Владимиру Павловичу посчастливилось дожить до Победы.

Не дать пробить коридор

Тем не менее, безвозвратно утративший четыре самоходки полк был вынужден отступить в лощину чуть севернее фольварка, к имению Раблякен. На следующее утро немцы попытались развить успех, силами до батальона пехоты и 30 танков атаковав наши позиции с обоих флангов и попытавшись зайти в тыл. В этом бою отличилась батарея гвардии капитана Бориса Морозова, уничтожившая шесть «панцеров» и до полусотни солдат противника. Из наградного листа о представлении комбата к ордену великой Отечественной войны I степени: «В боях с 13 по 17 апреля проявил смелость, находчивость и умение руководить батареей в сложных условиях боя. Со своей машиной все время находился впереди других машин и своим личным примером не раз воодушевлял других». Надо сказать, кроме этой награды, Борис Николаевич имел такой же орден II степени, Красную Звезду, Красное Знамя и орден Ленина. И тоже вернулся с войны живым.

В боях 6 и 7 апреля 378-й полк уничтожил в общей сложности 10 вражеских танков, бронетранспортер, 9 орудий, 17 пулеметов и до 200 солдат при собственных потерях в пять ИСУ подбитыми (то есть подлежащими восстановлению) и три полностью сожженными. Один офицер-гвардеец погиб, четверо было ранено, ранения получили и 10 сержантов.

Стоит напомнить, что уже ближе к концу штурма Кенигсберга на северо-западных подступах к городу происходили тяжелые бои. Земландская группировка вермахта пыталась деблокировать окруженных «камрадов», гарнизон крепости, в свою очередь, рвался в направлении Пиллау (современного Балтийска). Допустить организации гитлеровцами коридора было ни в коем случае нельзя.

Поэтому 8 апреля на помощь самоходчикам прибыли танкисты 28-й бригады и подразделения 192-й стрелковой дивизии. Совместным усилиями немцев удалось выбить из Ляндкайма, но на этом опять все застопорилось. Попытавшись продвинуться дальше на Метгетен (теперь - микрорайон Александра Космодемьянского в Калининграде) танкисты лишились сразу пяти машин. А двинувшаяся в обход батарея ИСУ-152 нарвалась на замаскированный «тигр», который сжег три самоходки и одну подбил. И хотя другой батарее полка удалось уничтожить два тяжелых немецких танка и больше роты вражеской пехоты, собственные потери оказались также весьма ощутимыми. К 9 апреля самоходчики недосчитались семи машин сгоревшими и пяти – подбитыми, в строю оставалось только девять единиц.

Последние САУ

Ситуация несколько улучшилась к 13 апреля, когда из ремонта вернулись две САУ. Приданный 19-й гвардейской дивизии полк поддержал ее наступление в направлении на господский двор Корниттен (в современных ориентирах – поселок Люблино). Там немцы сидели прочно, закопав в засадах несколько танков по самые башни. В результате сразу пять наших самоходок были подбиты, еще две повреждены, хотя и менее серьезно, погибли двое и получили ранения пятеро офицеров, убит один сержант и восемь – ранено. Полковые потери составили: 2 офицера убиты, 5 ранены, 1 сержант убит, 8 ранено. В бою противник же потерял четыре танка, три артиллерийских орудия, 200 человек убитыми и 60 пленными. К вечеру наше наступление захлебнулось.

На следующий день удалось сломить сопротивление немцев в районе местного кирпичного завода, попутно уничтожив засаду из восьми танков. Но когда под прикрытием сильного огня артиллерии и самоходок три танка и две СУ-100 из 28-й бригады попытались атаковать станцию Адлиг-Повайен (теперь – поселок Черепаново), все оказались уничтожены, а двигавшаяся за ними пехоту прижал к земле д сильный минометный и пулеметный огонь противника.

В 20:00 станцию атаковали повторно, причем батареи «зверобоев» следовали на расстоянии 300 метров за «тридцатьчетверками» и СУ-100, подавляя выявленные огневые точки противника. Упорный бой, по ходу которого Адлиг-Повайен дважды переходил из рук в руки, закончился только к рассвету. Не переводя дыхание, 378-й полк ринулся преследовать отступающего врага и сходу форсировал речку Форкенер-Флис (теперь Нельма). Но уже вечером в очередной раз наткнулся на засаду, потеряв две САУ. Тем не менее, под огнем оставшихся шести машин немцы были вынуждены отступить.

Свою земландскую эпопею гвардейцы закончили 17 апреля, когда сходящимися ударами с севера и востока соединения 39-й и 43-й армий овладели городом Фишхаузен (современный Приморск). Как сообщает исследователь Сергей Пудовкин, за десять дней практически непрерывных боев 378-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский полк уничтожил 20 танков и САУ противника, 19 противотанковых орудий, 52 дзота, 650 солдат и офицеров, еще 63 взяв в плен. По приказу командования 3-го Белорусского фронта передав четыре оставшихся исправных ИСУ-152 с экипажами в 395-й тсап, гвардейцы были выведены в резерв. Но война на этом для них не закончилась – в дальнейшем самоходчики приняли участие в разгроме Квантунской армии.

СПРАВКА «КП»

ИСУ-152 - советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка периода Второй мировой войны. Удачно сочетала в себе штурмовое орудие и истребитель танков, периодически используясь и как самоходная гаубица. Модернизированные «зверобои» состояли на вооружении Советской армии вплоть до 1981 года. Последние единицы, незадолго до того выведенные из состава артиллерийского пока морской пехоты Тихоокеанского флота, в 1986 году применялись для расчистки завалов и расстрела бетонных строений при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.