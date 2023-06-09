Турчак рассказал о взаимодействии рабочей группы по СВО и фонда «Защитники Отечества»

.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и глава рабочей группы по СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретились для обсуждения вопросов взаимодействия, в том числе на законодательном уровне. Турчак стал членом наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.

Как отметил Турчак, группа по СВО и госфонд выполняют задачи в целях общего дела, и направлений для взаимодействия между ними много, передает rostovgazeta.ru.

«Важно максимально эффективно использовать ресурсы фонда, нашей рабочей группы, компетенции, которые мы за эти полгода наработали. Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо», — сказал секретарь генсовета ЕР.

Турчак также напомнил, что глава государства уже подписал законы, которые ранее предложила возглавляемая им группа, об упрощении признания бойцов погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса.

Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Также рабочая группа внесла на рассмотрение в ГД законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Помимо этого, Турчак сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут помогать сотрудникам филиалов фонда.

«Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО «Диалог». Еженедельно формируется «тепловая карта» основных проблем — и в целом по стране, и в разрезе каждого региона», — подчеркнул он.

Цивилева в свою очередь отметила, что 1 июня филиалы фонда начали действовать во всех субъектах РФ. За несколько дней работы организации представители филиалов получили более четырех тысяч обращений.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу рабочей группы о введении единого стандарта мер поддержки участников СВО и выравнивания размеров региональных выплат бойцам.

Как сообщает сайт ER.RU, по итогам обсуждения Турчак и Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.