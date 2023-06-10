Программа мероприятий 12 июня 2023 года: как отметим День России в Калининграде

Нас ждет насыщенная программа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 11.00 на главной сцене Верхнего озера состоится праздничное мероприятие «Мы вместе – мы едины!» (0+), посвященное Государственному празднику Дню России, и фестиваль национальных культур «В дружбе народов – единство России». Выступят ансамбль песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота, Калининградский театр эстрады Дома искусств и музыкальный театр «Рада» (Белоруссия).

В Калининградском историко-художественном музее в 12.00 состоится музыкально-драматическая программа «Василий Шукшин. Человек земли» (6+). Зритель проживtт вместе с Шукшиным детство и юношество, проведенные в алтайском селе, а также его мытарства по стране в поисках куска хлеба в голодные 40-е, службу на флоте, учебу во ВГИКе, первые фильмы и первый успех, его переживания, заботы, мысли о работе, творчестве, семье, человеческом предназначении, жизненных ценностях, всенародную любовь и внезапный уход из жизни. Особая тема программы — отношения Шукшина с матерью, любовь и преданность к которой он пронес через всю жизнь. Повествование о жизни легендарного писателя, актера и кинорежиссера ведется от первого лица: письмами, воспоминаниями, интервью, публицистикой. Исполнитель главной роли – актер Андрей Мерзликин.

Важным событием вечера 12 июня станет гала-концерт (6+) фестиваля «Кантата» на площади перед Кафедральным собором. Он начнется в 21:00 и посвящен будет Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину. Участие в выступление примут: бас Ильдар Абдразаков (лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми»), государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, Калининградский областной симфонический оркестра и хор Калининградского областного музыкального театра.

Специальный концерт ко Дню России пройдет в рамках Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» (12+) в Калининградской областной филармонии. В 18.00 в филармонии выступят солистки Елизавета Бородина (сопрано), лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) с органно-вокальным концертом «Русская музыка сквозь века» (12+).

Праздничные концерты в честь дня России пройдут и во всех городах области.