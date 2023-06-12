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Лето в городе12 июня 2023 9:12

На Калининградскую область наконец-то надвигаются дожди

Но у метеорологов все равно сохраняется скепсис
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Дождливой ожидается вся вторая половина недели.

Дождливой ожидается вся вторая половина недели.

Фото: Александр Подгорчук

На этой неделе в Калининградскую область должны вернуться осадки. По прогнозу Гидрометцентра России, первые капли упадут на нашу землю в среду, 14 июня. Затем дожди ожидаются каждый день – вероятность составляет выше 70%.

Впрочем, метеорологи не уверены, что ситуация с засухой заметно улучшится.

- Нужно учесть, что осадки будут носить преимущественно конвективный характер (локальные и кратковременные), вследствие чего быстрого улучшения ситуации с засухой по всей области ожидать не стоит, - отмечают авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Надежды на возвращение дождей связаны с ослаблением скандинавского антициклона, находящегося сейчас над Прибалтикой. Ожидается постепенное смещение циклонической ложбины на Центральную и Восточную Европу, из-за чего возникнет «атмосферная неустойчивость» и могут выпасть осадки.

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