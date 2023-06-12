Директор Пушкинского музея: Дом Советов – это зияющая рана в центре города

По мнению столичной гостьи, любая попытка построить что-нибудь на этом месте не сработает. Фото: Александр Подгорчук

Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева (на своем посту она всего два месяца) побывала в Калининграде в конце прошлой неделе. В музее «Дом китобоя» столичная гостья выступила с лекцией «Архитектура как символ. Символы в Архитектуре». Речь зашла о калининградском Доме Советов, за судьбой которого Лихачева, как оказалось, внимательно следит.

Телеграм-канал «Кеска для слов» собрал самые интересные высказывания Лихачевой, которые мы приводим с согласия авторов.

О СНОСЕ ЗАМКА

- Разрушение Королевского замка — первая ошибка. Если бы я тогда жила, то была бы против [взорвать замок], я, наоборот, его возродила бы. Потому что Советский Союз — это не про разрушение, это про созидание. «Мы это восстановим» — вот логика Советского Союза, по крайней мере после Великой Отечественной войны. Вторая ошибка — строительство на месте замка Дома Советов. Это, на мой взгляд, зияющая рана в центре города, который потерял в какой-то момент свою идентичность.

О НОСТАЛЬГИИ

- Одна из больших проблем современного общества — то, что мы все время заглядываем в прошлое. Никто не думает о том, что будет завтра. Что мы предлагаем нашим детям в качестве образа будущего? В качестве места? В качестве города? И нужен ли Дом Советов в будущем? Нам-то жалко, понятное дело. Для нас (для меня нет, но для вас) наверняка там куча воспоминаний. А теперь подумайте, что он для ваших детей.

Символом чего для вас является Дом Советов? Вашей молодости? В молодости все парни красивые. Все девушки тоже красивые. Изжоги не бывает ни от чего. Пить можно до утра. И вообще неважно, что в мире творится вокруг вас. В молодости вообще круто. Но насколько интересна ваша молодость вашим внукам? Представьте на минуточку, что вы садитесь рядом со своей бабушкой и она начинает рассказывать, как они круто тусовались в 30-х. А вам двадцать лет.

Мы все люди прошлого. Все, что мы любим, что мы знаем, это все уходит на глазах. Рождается искусственный интеллект, появляется новая реальность, в которой мы не знаем, как себя вести, и единственное, что мы можем оставить нашим потомкам, — это место, где будут разговаривать друг с другом, место, которое будет само себя определять. Это единственный вариант.

О БУДУЩЕМ

- Любая попытка там [на месте Дома Советов] сейчас что-нибудь построить не-сра-бо-та-ет. Любой проект на том месте будет недостроем. Сто процентов. Это будет очередной Дом Советов. Или очередная руина. Это место должно наполниться самостоятельным смыслом. Город должен это пережить. Сколько должно пройти времени? А шут его знает. Я думаю, лет 30. Но это мой прогноз. Может пойти быстрее. Жизнь подскажет, что там сделать.