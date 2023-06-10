«Вы че, в натуре! Дайте дожарить!»: Как в Калининграде ловили нарушителей особого противопожарного режима

Не все горожане вели себя адекватно. Хорошо, что рядом была полиция. Фото: Александр КАТЕРУША

Кажется, все уже в курсе, что до 30 июня в Калининграде введен особый противопожарный режим. Чрезвычайная степень пожарной опасности зафиксирована на территории Калининграда. Связано это с засушливой погодой и отсутствием дождей. Минимум до конца месяца (если действие режима не продлят) запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.

То, как соблюдают калининградцы правила пожарной безопасности, проверили на городском пляже в районе СНТ «Мечта». Это – территория городских лесов, в ответе за нее мэрия. В специальном рейде участвовали сотрудники МЧС, Управления по делам ГО и ЧС Калининграда, учреждения «Городские леса», а также полиция.

Пляж «Мечта» в Прибрежном – одно из самых популярных мест отдыха у горожан. Доехать из Калининграда сюда можно быстро и условия прекрасные. Широкая береговая линия, чистая вода карьера, сосновый лес, аромат от которого стоит такой, что голова кружится. Здесь купаются, загорают, даже ставят палатки. Одно но – разводить костры и жарить шашлыки на мангале категорически нельзя. Но, как оказалось, не все это учитывают. То тут, то там виднеется дымок… На запах шашлыка инспекторы и пошли.

Первая остановка – деревянная беседка. Стол накрыт, время обеденное. Рядом на мангале мужчины жарят мясо. Здесь веселая компания проводит досуг.

Первым разговор начинает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининграду Кирилл Сидоров. Он в форме, в фуражке, на спине – надпись «МЧС России». Казалось бы, зачем спорить?

- Затушите, иначе мы составим протокол! – говорит сотрудник МЧС.

И тут, конечно, начинается: «Мы на мангале. Это можно. А где написано, что нельзя? Имеем право отдыхать» и прочее.

- Вы мне просто день рождения испортили! – переходит на крик мужчина в шортах. - Дайте дожарить! Вы че, в натуре! Устроили цирк.

- Нельзя дожарить, - дознаватель суров.

- Ставьте шлагбаум тогда и вообще никого не пускайте сюда. Я сейчас заплачу 15 тысяч и буду жарить! – именинник не желает сдаваться и переходит на «ты» и матные оскорбления. - Я посмотрю, как ты с семьей приедешь, и будешь ранить! Бесит это все!

Хорошо, что рядом полиция. Агрессора одергивают, вот успокоить его уже пытаются и свои родные. Но он заводится еще больше и начинает размахивать руками.

- Беспредел! Собрали клоунов! Ходят тут с памятками, суют бумажки. Все, до свидания! Саня, туши! – командует глава семейства.

Мужчины нехотя, но заливают угли водой из бутылки: шипит, дым прямо в глаза. Главное – мясо так и осталось сырым. Обидно, конечно.

- А курить-то здесь можно? – вопит мужик, понимая, что шашлык сегодня уже не поест.

Но и курить в лесу нельзя. За это тоже штраф.

Этот мужчина с дознавателем спорить не стал и затушил угли. Фото: Александр КАТЕРУША

Следующее место с нарушителями – уютная полянка, на которой расположилась дружная семья с маленькими детьми. Тут. Впрочем, никто крик не поднимал, а к рейду отнеслись с пониманием и даже с уважением.

- Мы же не на земле, а мангал специально купили. Вот какой хороший, - говорит мужчина. - Мы думали, что на мангале можно, если честно. На земле мы костер и не разводим.

- Проблема в том, что под кронами хвойных деревьев вообще запрещено разводить огонь. В мангале или нет – не важно. Вообще запрещено! А сейчас особый противопожарный режим до 30 июня. –поясняет сотрудник МЧС.

- Каждый день работаю, за интернетом не слежу. Виноват. Не видел в новостях. Без проблем. Я сейчас все уберу, залью водой угли. Все потушу, - мужчина быстро заливает горячие угли водой. Конфликт исчерпан.

Всего в ходе рейда инспекторы зафиксировали три нарушения. Во всех случаях отдыхающие говорили, что о запрете не знали. В то время как на пляже и в лесу установлены несколько информационных аншлагов о том, что огонь разводить нельзя. Признаться, видно их плохо, табличек мало. Да и кто их читает? А надо бы.

Нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан в городских лесах от 10 до 20 тысяч рублей. Нарушение правил в областных лесах - уже от 40 до 50 тысяч рублей.

Как утверждают сотрудники Управления по делам ГО и ЧС Калининграда и «Городских лесов», в прошлые годы при проведении подобных рейдов, фиксировали по двенадцать и более нарушений за раз. В этом году их значительно меньше. Значит, люди становятся грамотнее и уровень ответственности растет.

Увы, без ЧП в этом году не обошлось. В июне в лесном массиве у «Мечты» уже было зафиксировано возгорание от брошенного окурка, горел сухой настил на площади 0,2 гектара.

Важно, что на протяжении всего особого противопожарного режима инспекторы будут постоянно проверять соблюдение установленных ограничений.

БДИ!

При выявлении возгораний или обнаружении нарушений установленных требований пожарной безопасности необходимо сообщить об этом по единому номеру телефона экстренных оперативных служб: 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда по телефону 59-64-00.