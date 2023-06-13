Жительница Калининграда обыграла знатоков «Что? Где? Когда?» вопросом с черным ящиком

Жанна одержала уже шестую победу в клубе. Фото: Первый канал

Игра команды Андрея Козлова вышла в эфир праздничным вечером понедельника, 12 июня. Чтобы завоевать путевку в финал летней серии, знатоки в самом конце взяли решающий раунд – счет стал 0:0, за столом остался один игрок, которому предстояло в одиночку ответить на вопрос. Выполнить эту миссию доверили Михаилу Скипскому.

На столе к этому моменту оставались несколько конвертов, и волчок выбрал вопрос калининградки Жанны Бойченко. Из-за кулис вынесли черный ящик, и ведущий Борис Крюк зачитал вопрос:

«В 18-м веке лондонский мастер Перкинс получил необычный заказ. Ему пришлось изготовить мужской парик, волосы на котором в нужный момент благодаря специальному устройству вставали дыбом. В черном ящике находится то, что пояснит вам, какая встреча предстояла тому, кому этот парик изготовили. Что же это за встреча и что находится в черном ящике?»

После минуты размышления знаток решил, что в черном ящике батарейка. Мол, таким образом можно было устраивать встречу с учеными вроде Луиджи Гальвани (один из основателей учения об электричестве).

Ответ оказался неправильным. На самом деле речь шла о постановке «Гамлета»: герою предстояла встреча с призраком своего отца, при виде которого волосы должны были вставать дыбом. В черном ящике оказалась книга – одно из изданий «Гамлета» Шекспира.

В черном ящике оказалась книга. Фото: Первый канал

Знатоки проиграли 0:6, а Жанна Бойченко заработала 100 тысяч рублей. Для нашей землячки эта победа стала уже шестой в клубе и третьей – над командой Андрея Козлова. После того как в финале 2022 года вопрос Жанны признали лучшим, она получила хрустальную сову и звание академика.

С учетом призовых в минувшей игре общий выигрыш калининградки в «Что? Где? Когда?» за все время участия достиг суммы в 970 тысяч рублей.