Народная программа ЕР дополнена новыми направлениями

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Партия «Единая Россия» внесла более 70 изменений во все разделы народной программы. Кроме того, появились и два новых: «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Согласно обновленному документу, программа капремонта, которую ЕР вместе с Минпросвещения России проводит в школах, будет расширена на колледжи и техникумы. Изменения также коснулись снижения бюрократической нагрузки, теперь это распространяется на учителей из учреждений среднего профессионального образования. Ускоряется и внедрение технологий телемедицины. Будет осуществляться и модернизация инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, пишет rostovgazeta.ru.

Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин рассказал, что по итогам прошлого года достижение показателей плана по реализации программы составило 92%, а в первом квартале 2023 года объем выполнен на 35%.

Положения нового раздела «Развитие новых регионов» включают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь России. Координатором нового раздела народной программы стала замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова. По ее словам, в январе - марте текущего года в Донбассе, в Запорожской области и Херсонщине построено и отремонтировано почти 500 тысяч квадратных метров жилья, более 400 школ, детских садов.

«Планируется восстановить и построить еще 360 объектов», – сообщила Кузнецова.

Первоочередная задача состоит в обеспечении жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами.

Новый раздел программы «Развитие туризма» создавался для того, чтобы решать вопросы повышения качества и доступности путешествий внутри страны, наличия квалифицированных кадров туриндустрии, патриотического воспитания молодежи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений – гастро-, агро- и экотуризма.

Как сообщает сайт партии ER.RU, народная программа, с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 миллиона граждан России.

«В рамках исполнения народной программы «Единой России» в Калининградской области строятся и ремонтируются образовательные, спортивные объекты, а также объекты здравоохранения. С начала 2023 года уже открылся ФОК в поселке Знаменск Гвардейского района, продолжается строительство ФОКа с универсальным игровым залом 36х18 м и плавательным бассейном в Правдинске.

В Калининграде, Черняховске и поселке Домново Правдинского округа создаются три уличные спортивные площадки. В Пионерском, на улице Рензаева, началось строительство стадиона. Также открылся детский сад в поселке Васильково Гурьевского района, строится детский сад в Балтийске. Новые учебные корпуса школы № 50, школы-интерната № 1 и школы № 46 планируются к вводу в эксплуатацию в этом году.

На все объекты «Партийный десант» вместе с представителями общественных организаций совершает регулярные выезды для мониторинга ситуации и оперативного решения возникших вопросов. С начала года совершено порядка 150 таких выездов», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.