Алиханов – о «карте русского»: Потенциал к возвращению соотечественников в Россию огромен

Антон Алиханов возглавляет делегацию нашей области. Фото: Правительство Калининградской области

Делегация Калининградской области во главе с губернатором Антоном Алихановым участвует в Петербургском международном экономическом форуме. В среду глава региона выступил на сессии, посвященной возвращению соотечественников в Россию. Там он, в частности, рассказал про «карту русского», которая будет давать гражданам возможности приезжать и работать, а также жить в стране.

- Можно по-разному подходить и трактовать. Мы исходим из того, что этой картой должны воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей отдельной государственности, - объяснил Алиханов - Мы бы хотели поддержать всех соотечественников, которые испытывают определенные трудности с проживанием в тех странах, где они сейчас находятся. В частности, говорю о Прибалтике, Польше, Германии. Это миллионы человек.

По задумке главы региона, по карте можно будет приехать в РФ, не получая гражданство, но оформить бесплатную многолетнюю многократную визу, устроиться в стране на работу.

- Твоя семья при этом находится где-нибудь в Берлине все еще. Устраиваешься на работу, работаешь и после этого принимаешь решение перевозить семью. Это проба что ли перед репатриацией по сути. С другой стороны, эти люди могут и не переезжать, но их дети могут поступать на правах граждан в наши вузы и таким образом иметь потенциал к возвращению. Они могут быть вовлечены в информационное пространство, иметь доступ к Госуслугам, электронным сервисам, - перечислил губернатор.

Алиханов привел в пример «карту поляка», которую имеют сотни тысяч человек в Белоруссии и России, чтобы ездить на свою историческую родину. Аналогичные программы существуют в Румынии, Венгрии, Израиле, Казахстане.

- В нашей области всего 3 тысячи безработных при 15 тысячах вакансий! У нас дефицитный рынок труда. Кем мы будем насыщать его? Потенциал к возвращению русских людей в Россию огромен. Необходимо не дебатировать эту тему годами, а срочно и быстро действовать, - заявил Алиханов.

Губернатор отметил, что с 2007 года в Калининградскую область переехали почти 54 тысячи человек. В основном русские из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, немножко - из Латвии и Литвы.

- Гурьевский район – это такое Подмосковье калининградское. 2010 год – 52 тысячи человек, 2020 год – 104 тысячи человек. Из них половина – это люди, которые переехали по этой программе, - рассказал Антон Алиханов.

Ведущий секции форума отметил, что, казалось бы, потенциал репатриации в РФ исчерпан. Мол, все, кто хотели из Средней Азии в Россию приехать, уже сделали это. Губернатор не согласился.

- Мы продолжаем участвовать в этой программе по добровольному переселению. Я сам возглавляю комиссию и это все русские фамилии – русские люди продолжают переезжать из Казахстана и других государств СНГ. И европейский потенциал большой. В Прибалтике огромное количество русских людей. В Германии только два с лишним миллиона человек русских или немцев с русскими корнями. Может быть, это звучит смешно. Мне сначала казалось смешным, пока я не стал слышать эти истории от людей, которые с этим столкнулись. Когда в детском саду рассказывают сказку про принцессу, которую спасла другая принцесса от дракона. Не все семьи хотят такого воспитания для своих детей. В этом смысле, в том числе, потенциал такого рода возвращения, тоже есть, - сказал Алиханов.