Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Российский рынок повышался в первой половине дня. Основным фактором остается слабый рубль. При этом рост индекса МосБиржи начал существенно деградировать вместе с динамикой ослабления национальной валюты. Основным поставщиком корпоративных новостей выступил Сбербанк. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 42,0 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 2765,20 п. (+0,29%), а индекс РТС - 1038,48 п. (+0,76%).

Лидерами среди индексных бумаг оказались привилегированные «Транснефть», «Яндекс», «Аэрофлот», привилегированные «Сургутнефтегаз», TCS Group. Самыми слабыми были Polymetal, НЛМК, «ФосАгро», «Русгидро», «НОВАТЭК».

В первые минуты торгов индекс МосБиржи поднимался до 2786,06 п., что произошло на фоне ослабления рубля до 85,03 за доллар. По традиции, рынок выкупает акции экспортеров на слабости национальной валюты, так как прибыли их формируются за счет внешней выручки, а расходы остаются в рублях. Однако к середине дня достижения иностранных валют сократились, а рубль даже начал попытки укрепления. Соответственно, индекс МосБиржи также отошел от дневных максимумов.

Корпоративных новостей немного, а по сей причине доминирует Сбербанк (SBER). Сбербанк нарастил кредиты в юанях с начала года в 5 раз. Под выпуск данных кредитов Сбербанк планирует нарастить выпуск облигаций в юанях, но вопросы ликвидности рынка остаются. Также можно отметить, что менеджмент Сбербанка полагает необходимым ограничить условия ESG. Как минимум, политика ответственности в сфере экологии не должна влиять на устойчивость финансовой организации. Отметим, что Сбербанк ожидает рост выдачи ипотеки в текущем году в 1,5 раза до 1,2 млн кредитов. В любом случае, Сбербанк остается одной из самых эффективных машин по зарабатыванию наличности.

Совет директоров «Транснефти» не стал удивлять рынок неожиданными решениями. Он рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16665,2 руб на акцию, что соответствует доходности на одну привилегированную акцию более чем 11%.

Рубль в первой половине дня демонстрировал чудеса ослабления без всякой логике. Нефть дорожала, торговый баланс еще не разрушен, а курс доллара поднимался выше 85 руб. Однако к середине дня значения основных валют заметно откатились. При этом объемы остаются довольно низкими. 65 млрд руб в паре USD/RUB к середине дня это далеко не давление реальности, а отсутствие интереса со стороны регуляторов. Тем не менее, просто зафиксируем факт того, что доллар укреплялся до 85,03, а евро до 91,73 за руб. Торговый баланс РФ еще обладает положительным сальдо, а каких-либо значимых спекулятивных выводов валюты на рынке нет из-за наличия регулирования.

Доллар преимущественно слабел на Forex. Основные ожидания на рынке связаны с тем, что ФРС вечером возьмет паузу в повышении ставки, которая превратится в период ожидания, а затем и в смягчение денежной политики.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 102,543 (-0,37%),

EUR/USD - $1,0829 (+0,33%),

GBP/USD - $1,267 (+0,45%),

USD/JPY - 139,66 (-0,41%),

USD/RUB – 83,89 (-0,49%),

EUR/RUB – 90,865 (-0,08%),

CNY/RUB – 11,705 (-0,26%).

Инвесторы в Европе рассчитывают на прекращение цикла ужесточения денежной политики ФРС

Европейские индексы преимущественно повышались. Надежды на паузу ФРС остаются основным фактором оптимизма на рынке. Впрочем, волатильность была низкой. Сектор путешествий и гостеприимства проседал на 0,8%. Банковский сектор повышался на 0,7%, так как инвесторы рассчитывают, что ЕЦБ вновь повысит ставки 15 июня. В отличие от ФРС, у ЕЦБ пока нет прямых поводов для паузы в цикле ужесточения. Британское промышленное производство снизилось за апрель на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,1%. При этом в еврозоне промышленное производство выросло за апрель на 1,0%, как и ожидалось.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7632,39 п. (+0,50%),

DAX - 16320,05 п. (+0,55%),

CAC 40 - 7346,68 п. (+0,77%).

МЭА регистрирует падение производства нефти в РФ

Международное энергетическое Агентство пока не пересматривает свои прогнозы спроса на нефть. При этом в МЭА отмечают, что добыча нефти в РФ снизилась в мае на 150 тыс. баррелей до 9,45 млн баррелей в день. 56% экспортных поставок пришлось на Индию и Китай. Как минимум, напрашивается вывод, что мирового прироста добычи нет, а вот прирост спроса присутствует.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $74,98 (+1,06%),

WTI - $70,01 (+0,76%),

Алюминий - $2246 (+0,63%),

Золото - $1966,7 (+0,22%),

Никель - $22210 (+0,45%).

Цены производителей США близки к нормальным темпам роста

Базовые цены производителей США снизили темпы роста в мае до 2,8% с 3,2% в апреле при ожиданиях снижения до 2,9%. Общий показатель PPI замедлил рост до 1,1% с 2,3% при ожиданиях 1,5%. Естественно, что общий показатель крайне зависит от цен на топливные расходы. Тем не менее, даже базовый показатель уже близок к норме ориентира ФРС.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от -0,2% в Dow Jones до 0,2% в NASDAQ.

В рамках утренних торгов снижаются акции Alphabet на новостях о том, что власти Евросоюза обвиняют Google в рекламном монополизме. Акции Advanced Micro Devices растут на 1,5%, реагируя на презентацию предыдущего дня специального чипа для искусственного интеллекта. Акции Tesla (TSLA) готовы продолжить свой рост 14-ую сессию подряд. В любом случае, главным событием дня будет заседание ФРС, которое определит финиш текущего дня и настрой на ближайшие недели.