«Тюря» и детские пальто из эсэсовских шинелей: студенты калининградских колледжей изучают послевоенную историю региона

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Некоммерческая организация ЮЛА реализует проект «Мир после войны» 0+, в рамках которого студенты калининградских колледжей открывают для себя послевоенную историю области.

Виктория Осипенко, координатор проекта, рассказывает, что будущие программисты, судостроители, автомеханики, представители других профессий собирали информацию о драматичном периоде в истории Калининградской области, работая в архивах, встречаясь с профессиональными историками, ветеранами становления области и их потомками.

Организаторами проекта активно применялся метод «погружения в историю». Например, юным участникам «Мира после войны» предлагалось попробовать блюда из «переселенческой» кухни. В частности, знаменитую «тюрю», блюдо, очень распространенное во время войны и в первые послевоенные годы на всей территории СССР. Это сухари, залитые горячей водой. Иногда в «тюрю» добавлялся лук, если он был. «Тюря» часто встречается в воспоминаниях советских переселенцев, приехавших осваивать трофейную Восточную Пруссию. Для многих советских семей «тюря» была основным блюдом в послевоенный голод 1946 – 47 годов.

Не обошлось и без маленьких сенсаций. Например, переселенцы, проинтервьюированные участниками проекта «Мир после войны», рассказывают, что в условиях тотального послевоенного дефицита всего и вся среди приехавших в новую советскую область были очень популярны детские и женские пальто, перешитые из немецких шинелей, выменянных у немецких военнопленных на продукты питания. Кстати, пошив детских и женских пальто в послевоенной Кенигсбергской, а потом и Калининградской области был организован и в промышленных масштабах. В архиве УВД по Калининградской области хранится документ, в котором рассказывается о швейном производстве, организованном в одном из лагерей для осужденных за военные преступления немцев. В нем говорится, что из всей продукции, произведенной в лагере военными преступниками, повышенным спросом пользовались детские пальто…

В результате реализации проекта «Мир после войны» студентами калининградских колледжей был снят реалити-сериал.

«Это сериал не только о жизни советских людей в первые послевоенные годы, - говорит режиссер проекта Сергей Корнющенко, - но и о том, как современные молодые жители нашего региона воспринимают послевоенную историю области: что вызывает у них сочувствие, что – улыбку, а что – недоумение…»

Посмотреть видеоматериалы проекта «Мир после войны», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, можно на канале «На Коперника»: https://rutube.ru/channel/29205335/ (Рутуб), https://www.youtube.com/@user-lg6vp9mf7e (Ютуб).