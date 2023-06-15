Джаз, КВН и хиты Фредди Меркьюри: что ждет калининградцев этим летом

Фестиваль «Голосящий КиВиН», как и во все предыдущие годы, соберет в Светлогорске самых поющих кавээнщиков. Фото: Александр КАТЕРУША

Летняя афиша в нашей области традиционно пестрит яркими событиями. Концерты, спектакли, фестивали, выставки… Мы изучили расписание ближайших двух с половиной месяцев и выбрали самые громкие и интересные пункты программы.

ИЮНЬ

В Музее изобразительных искусств уже работает выставка «Тихие вечера. Лунная ночь» (0+) из коллекции Ярославского художественного музея. В Калининград привезли шедевры русских мастеров 1860-х – 1920-х гг: Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Лев Лагорио, Борис Кустодиев, Константин Коровин, Роберт Фальк и др. Экспозиция будет открыта до 27 августа.

В эту субботу, 17 июня, на остров Канта доставят известный «Портрет Модеста Петровича Мусоргского», написанный в 1881 году Ильей Репиным. Выставка одной картины в Калининграде пройдет в рамках ежегодного совместного проекта Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи. Экспозиция будет открыта до 16 июля.

24 июня на сцену «Янтарь-холла» выйдет Александр Розенбаум (6+) с трехчасовым концертом. В этот же уик-энд, 25 июня, в Светлогорске споет финалист шоу «Народный артист», финалист проекта «Голос», участник шоу «Точь в точь» Александр Панайотов (6+).

29 июня в «Янтарь-Холле» ждут «Radio Queen» (12+) – профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие группы «Queen» и дает возможность вживую насладиться их хитами.

ИЮЛЬ

Второй месяц лета начнется весело. 2 июля зрителей в «Янтарь холле» будет смешить Владимир Винокур и его Театр пародий (6+) приглашают на новую юбилейную концертную программу «ВинокурШоу». Это лучшие юмористические монологи и миниатюры, истории из жизни и анекдоты, любимые песни.

5 июля в «Янтарь холле» можно будет посмотреть комедийный спектакль «Женихи» (16+). В главных ролях - Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко. Сюжет незамысловатый: родители девушки узнают, что их любимая дочь на шестом месяце беременности, а мужа нет, и жених не предвидится. Втайне от дочурки родители начинают поиск кандидатуры.

Для любителей классического искусства 8 июля все в том же «Янтарь холле» выступит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева (6+) – первый в мире профессиональный хореографический коллектив, созданный в 1937-м году. В программу концерта войдут хореографические шедевры, воссоздающие портреты разных народов, их культуры, обычаи, традиции.

Продолжит череду концертов трибьют-проект «Depeche Boat» (12+) - 20 июля музыканты исполнят любимые хиты группы «Depeche Mode», у которой в Калининграде ну очень много преданных фанатов.

22 июля в «Янтарь холле» будет петь наш земляк Олег Газманов с программой «Вперед, Россия!» (6+). Буквально на следующий день эту же сцену займет Гарик Сукачев (18+).

29 и 30 июля в «Янтарь-холл» пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+). В самом ярком юмористическом событии этого лета примут участие любимые зрителями команды: «Ровеньки», «Росы», Сборная МАИ, «Красный лис», «Флэш-Рояль» и другие.

АВГУСТ

С 4 по 6 августа Центральный парк Калининграда снова наполнится прекрасной музыкой. Главное музыкальное событие жаркого месяца – фестиваль «Калининград Сити Джаз» подтверждает свой международный статус. В этом году фестиваль традиционно устраивает яркое шоу, за три дня выступят: «Фрукты» (Россия), «Rumba De Bodas» (Италия), «Ezztatik Band» (Россия, Калининград), Меги Гогитидзе (Грузия), «Tangology Orchestra» feat. Arsen Mukendi (Россия/Конго), «Yerevan Calling Quartet» (Армения), Zal Juglar Trio (Аргентина), «Браво» (Россия), Sangit (Израиль).

4 августа в «Янтарь холле» выступит Лолита (16+) с большой сольной программой. Затем 12 августа придет группа «Любэ» (16+) - «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Комбат» обязательно будут.

Андрей Князев или просто Князь (экс-«Король и Шут») выступит 20 августа с концертом (12+), посвященным 50-летнему юбилею.

21 августа нас ждет спектакль «Сирена и Виктория» (16+). Главные героини – две подруги. Сирена (вновь Татьяна Кравченко) – успешная предпринимательница. Виктория (Олеся Железняк) – скромный педагог, натура тонкая. В жизни женщин появляется загадочный Константин (Спартак Сумченко), подрабатывающий стрижкой собак…

25 августа Московский областной государственный театр «Русский балет» представит «Лебединое озеро» (6+). Это самый востребованный спектакль театра в России и за рубежом. Также 25 августа состоится спектакль-балет «Ромэо и Джульетта» (6+) на музыку Сергея Прокофьева.

Фестиваль классики «Территория мира – Территория музыки» (0+) пройдет на острове Канта с 25 по 27 августа. Зрителей ждут концерты под открытым небом. Особенный участник этого года – Российский национальный оркестр, которым управляет виолончелист, пианист Александр Рудин. Коллектив будет на сцене все три дня фестиваля – с разными дирижерами. Выступят: скрипач Вадим Репин, лауреаты XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, пианист Денис Мацуев.

Завершится концертное лето 31 августа вступлением Леонида Агутина (6+) в «Янтарь-холле».

В ТЕМУ

Куда пустят бесплатно

Не за все мероприятия в Калининграде нужно платить. Так, крупнейший российский кинофестиваль короткометражного кино «Короче» ежегодно устраивает бесплатные показы фильмов в центральном парке. Также приходить можно на церемонии и концерты. В этом году фестиваль пройдет в 11-й раз, организаторы готовят много сюрпризов с 15 по 20 августа.

Есть и другие культурные события, посетить которые можно без билета. Так, в рамках ежегодного образовательного проекта для фотографов и любителей современного искусства «Ф/Школа», в Калининграде до 3 июля проходит уличная выставка «Не?нужные вещи». Под мостом, у спортивной площадки представлены работы участников мастерской масштабного натюрморта.

С 8 июля по 3 августа гостей ждут в музее «Дом китобоя» на выставке проектной мастерской под названием «Почему прошлое?».