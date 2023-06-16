В Калининграде детям запретят гулять после 22.00

За нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей ребенка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Инициативу рассмотрели на заседании социального комитета регионального парламента. Сейчас в Калининградской области дети, не достигшие 18-летнего возраста, могут находиться на улице без присмотра до полуночи. По мнению авторов законопроекта, это небезопасно. В областном законе о защите прав и интересов ребенка предложили прописать более жесткое ограничение – разрешить самостоятельно гулять только до 22:00. Единственное исключение готовы сделать для подростков в возрасте от 16 до 18 лет, которым на время летних разрешат посещать общественные пространства без сопровождения взрослых до 23:00. Есть и утренний порог – появляться на улице несовершеннолетним раньше 06:00 будет нельзя (сейчас, кстати, это ограничение тоже действует).

Законопроект вызвал у депутатов определенные сомнения.

- Возможно, следует конкретизировать понятие «общественное пространство», чтобы избежать эксцессов, когда под действие обновленного закона попадет, допустим, подросток, шедший в аптеку за лекарством для заболевшей мамы, – предложил Олег Урбанюк.

Председатель комитета Нина Федорова возразила, что это невозможно - у региона нет таких полномочий. Право есть лишь на корректировку временного коридора.

Присутствовавший на заседании спикер Заксобрания Андрей Кропоткин сообщил, что обсуждаемая поправка, в случае ее принятия, начнет действовать не раньше, чем с сентября текущего года.

В итоге комитет проголосовал за рекомендацию Заксобранию принять законопроект в первом и втором окончательном чтении.

Уточним, что сейчас за нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Наказание - штраф в размере от 100 до 500 рублей.