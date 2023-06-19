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Общество18 июня 2023 23:37

Погода в Калининграде на неделю: почти +30 и снова дожди

На Калининград надвигается почти 30-градусная жара
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Пик потепления ожидается в середине недели.

Пик потепления ожидается в середине недели.

Фото: Александр Подгорчук

После небольшой паузы температура в Калининграде снова пойдет в рост. Синоптики обещают на неделе несколько очень жарких дней и снова дожди.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник воздух прогреется до +24 градусов. Вероятность осадков – 90%.

Во вторник дождей уже не будет, а температура еще немного прибавит – до +25.

Самым жарким днем недели должна стать среда. Термометры покажут +28..+29 градусов – это будет повторение жары, стоявшей в Калининграде 8 июня.

Зной сохранится в четверг, когда на улице будет +27. Скорее всего, к этому времени вернутся дожди, возможно, - с грозами.

С пятницы начнется плавное похолодание. В последний рабочий день нас ждет +24..+25 градусов и вновь дожди. Выходные мы приведем при +22..+23.

Атмосферное давление в течение недели останется около нормы, рост до 765 миллиметров ртутного столба произойдет в субботу.

Скорость ветра немного – до 13 метров в секунду – поднимется в четверг. В остальные дни порывы не превысят 6-8 м/с.

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