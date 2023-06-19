Если болят суставы: ревматолог, профессор, д. м. н. проведет прием пациентов в Калининграде

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26 и 27 июня «Клинику Эксперт» в Калининграде посетит Князева Лариса Александровна – врач-ревматолог, терапевт, профессор, доктор медицинских наук. Стаж работы более 23 лет.
Лариса Александровна специализируется на лечении воспалительных заболеваний суставов, таких как: остеоартроз, остеопороз, ревматоидный артрит, фибромиалгия, подагра и др.
Выполняет внутрисуставное и околосуставное введение лекарственных препаратов, при наличии соответствующих показаний.
Лариса Александровна - высокопрофессиональный врач, педагог и лектор. Является членом областного общества ревматологов г. Курска, г. Тамбова, г. Белгорода, членом Ассоциации Ревматологов РФ, членом комиссии экспертного Совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Ревматология», участником др. медицинских ассоциаций РФ.
Доктор является автором более 500 научных публикаций, 5 изобретений, 6 учебников; более 60 учебно-методических пособий, 3 монографий. Под руководством профессора подготовлено 7 к.м.н. и 2 д.м.н..
В каких случаях стоит обратиться к ревматологу?
- При наличии ощущения скованности в суставах, онемении, когда кажется, что они плохо двигаются. Часто этот симптом появляется после пробуждения.
- Обнаружение отека сустава или увеличения его в размере.
- Боль в суставах, сковывающая движения.
При обращении к ревматологу желательно иметь результаты следующих анализов, которые были получены не более двух недель назад:
- общий анализ крови (СОЭ)
- С-реактивный белок
- ревматоидный фактор
- мочевая кислота
- АСТ, АЛТ
Узнать подробнее и записаться на прием: - по номеру телефона - +7 (4012) 79-00-35
- через сайт клиники
https://t.me/clinic_expert_klg/?erid=Kra244sJg
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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