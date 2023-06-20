Банк «Открытие»: две трети россиян учат своих детей копить деньги

58% россиян зарабатывали деньги в детстве. 46% смогли осуществить с помощью накоплений свою детскую мечту. На осуществление своей нынешней мечты большинству наших соотечественников нужно более миллиона рублей. Две трети опрошенных учат своих детей копить деньги. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 21% опрошенных не имели в детстве сбережений (на Северном Кавказе 35%, в Центральном федеральном округе 16%). 38% хранили свои сбережения в коробках, шкатулках, банках (стеклянных) или в целлофановых пакетах. У 24% в доме была копилка в форме поросенка, у 18% - в форме кубышки или бочонка. 3% хранили деньги под матрасом.

3% сообщили, что у них была постоянная работа в детстве (в Москве и Московской области – у 8%). Еще 55% время от времени подрабатывали (на Урале 66%). Не зарабатывал в детстве денег 42% опрошенных.

Свои детские накопления россияне тратили или мечтали потратить (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) преимущественно на мелкие покупки (жвачка, марки, значки, наклейки) – 46% и сладости – 36%. У 27% эти деньги уходили также на развлечения (кино, театры, концерты). 26% тратили на подарки, 24% на гаджеты, 11% на книги, 7% на школьные завтраки.

46% участников опроса детские накопления помогли осуществить их тогдашнюю мечту (37% скорее да, 9% определенно да). В Москве и Московской области так ответили 53% опрошенных, на Дальнем Востоке лишь 36%. Большинству респондентов (54%) детские накопления не помогли реализовать мечту (34% скорее нет, 20% определенно нет).

Сейчас большинству респондентов на реализацию мечты нужно более миллиона рублей: 25% - от 1 до 5 миллионов, 34% - свыше 5 миллионов. 1% опрошенных оценили свою мечту в сумму менее 50 тысяч рублей. 7% необходимо 50-200 тысяч, 8% - 200-500 тысяч, 13% - от 500 тысяч до 1 миллиона. 10% назвали свою мечту бесценной и только 1% не имеют ее вовсе.

59% россиян дают карманные деньги детям и учат их копить (в Приволжском федеральном округе 75%, в Москве и Московской области лишь 41%). Еще 7% денег не дают, но учат копить. 12% дают детям карманные деньги, но не учат копить. Только 4% не дают детям карманные деньги и не учат копить. 18% сообщили, что у них нет детей.

* Опрос проведен банком «Открытие» 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.