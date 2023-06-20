Заболеваемость коклюшем в Калининградской области выросла в 32 раза

Восприимчивость к инфекции по-прежнему высокая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в Калининградской области зарегистрированы 64 случая коклюша. В прошлом году за 5 месяцев было всего двое заболевших. Рост – в 32 раза!

- Среди заболевших 62 ребенка, из них 29 против коклюши не привиты, в том числе 24 по причине отказа, - сообщила в Телеграм-канале «Медицина Детям 39» руководитель областного Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

По словам главного санитарного врача региона, заболеваемость возвращается на допандемический уровень из-за того, что жители региона снова более активно общаются друг с другом. При этом за два ковидных года многие не встречались с заразными инфекциями и не получили естественный бустер.

- Самая эффективная профилактическая мера - вакцинация, - напоминает Елена Бабура. - Это

своевременная вакцинация детей первых двух лет жизни (первая прививка в 3 месяца, далее в установленные Национальным календарем сроки:4,5-6-18 месяцев). Это «догоняющая» вакцинация для детей, непривитых своевременно. При нарушении сроков иммунизации необходимо стремиться к выполнению полного вакцинального комплекса, то есть 3 -кратной вакцинации с минимально допустимым интервалом один месяц и ревакцинация через 12 месяцев после третьего введения. При увеличении интервалов между введением вакцины, вне зависимости от их длительности, дополнительных вакцинаций не требуется.

В рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидпоказаниям допускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики туберкулеза) в один день разными шприцами в разные участки тела.

- К сожалению привитые в раннем детстве дети, могут» потерять» поствакцинальный иммунитет к школе. Поэтому важно внедрение возрастных ревакцинаций против коклюша для детей старше 7-9 лет, - отмечает Елена Бабура.

Вакцины для профилактики коклюша, применяемые в Российской Федерации:

-АКДС ( для детей с 3 месяцев до 3 лет 11 месяцев 29 дней;)

-Инфанрикс - для детей с 2 месяцев до 7 лет;

-Инфанрикс Гекса- для детей с 2 месяцев до 2 лет;

-Пентаксим- у детей с 2 месяцев;

-Адасель -для ревакцинация против коклюша у лиц с 4 лет и старше.

СПРАВКА «КП»

Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordatella pertussis. Характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Источником инфекции является человек, больной или носитель. Механизм заражения – воздушно-капельный. Восприимчивость к инфекции высокая. Группу особого риска составляют новорожденные. Для маленьких детей чаше всего источником заболевания являются взрослые или старшие дети.

Осложнения наиболее часто наблюдаются у детей младше 1 года, с повышенным риском тяжелого течения у недоношенных младенцев. Бактериальная пневмония - наиболее частое осложнение коклюша. Так же могут быть и другие: синусит, отит, разрыв барабанных перепонок, обезвоживание, кровотечение из носа, ушибы, грыжи, разрыв мышц брюшной стенки, отслойка сетчатки, судороги, заболевания головного мозга, отставание в развитии.

Коклюш у взрослых проходит довольно тяжело и может стать причиной серьезных осложнений, таких как судороги и энецфалопатия.