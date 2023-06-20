Неизвестная война: «Тележка Галицкого» против «Голиафа»

Задвинув тележку в минное поле метров на 50-60, расчет укрывался в ячейках, и производил подрыв. Фото: архив Минобороны РФ.

«Война - это не просто кто кого перестреляет. Война - это кто кого передумает», - говаривал незабвенный старшина Васков, герой повести Бориса Васильева «..А зори здесь тихие». Последняя фраза в полной мере относится и к области военно-инженерной мысли, соревнование в которой между противниками длилось на протяжении всей Великой Отечественной войны. Одной из самых насущных задач при этом являлось проделывание проходов в минных полях и разрушение фортификационных сооружений при максимальном сбережении живой силы.

Самоубийственные «телетанкетки»

Первыми сказали свое слово немецкие изобретатели, еще в 1939 году разработавшие телеуправляемую танкетку «Голиаф». Снабженная двумя электромоторами платформа на гусеничном ходу могла нести 70 килограммов (в позднейшей модификации с двигателем внутреннего сгорания – до центнера) взрывчатого вещества. На корме крепилась катушка с трехжильным проводом, разматывавшимся до длины километра. Управление осуществлялось посредством пульта с тремя кнопками: правая и левая – поворот в соответствующую сторону, средняя – подрыв. Танкетки были достаточно простыми в производстве, хотя и не такими уж дешевыми – каждая стоила около тысячи рейхсмарок. Это обстоятельство, плюс пресловутый кабель, который мало того что путался в кустах, но и легко мог быть перебит пулей или осколком, тонкая (5-10 мм) броня и низкая (10-11 км/ч) скорость отрицательно сказывались на эффективности «голиафов» в бою, и в итоге вынудили снять их с производства.

Сделав должные выводы, немцы попытались заменить «Голиаф» радиоуправляемой машиной B-IV, с виду напоминавшей грузовой бронетранспортер. Фугасный заряд весом в тонну подрывал все мины в радиусе 50 метров. Но для начала водителю было нужно подъехать к кромке минного поля, включить устройство дистанционного управления, а потом бежать прочь с максимально возможной скоростью. И в первых же боях выяснилось, что из восьми операторов четверо оказались недостаточно резвыми. После этого желающих управлять «телетанкеткой» в вермахте найти стало сложно.

Из тротила и палок

Советский ответ немецким «кунштюкам» дал генерал инженерных войск РККА Иван Галицкий. В мае 1944-го штаб 15-й штурмовой инженерно-саперной бригады Резерва Верховного Главнокомандования выпустил инструкцию по использованию специального устройства, названного именем этого военачальника.

Выглядело оно как простая тележка, собственно, так и называясь – «тележка Галицкого». В деревянный короб на колесиках помещали 60-80 кило взрывчатки, через отверстие в задней стенке пропускали детонирующий шнур, который крепили к штанге и вдоль нее доводили до противоположного конца. Приблизившись к минному полю, трое бойцов отрывали себе каждый по ячейке неполного профиля (высотой 110 см). Затем – обычно ночью, тележку выкатывали за линию передовых позиций наших войск. Первый номер расчета крепил детонирующий шнур к штангам, которые наращивали второй и третий номера, толкая тележку вперед. Задвинув ее в минное поле метров на 50-60, расчет укрывался в ячейках, и производил подрыв. Ударная волна заставляла срабатывать взрыватели близлежащих мин, в результате чего образовывался проход шириной 20-25 метров.

В тех же целях и по аналогичным принципам применялись подвижные удлиненные заряды с дальностью действия 40-50 метров. Только их посадка была меньше, чем у тележки, поэтому ширина получавшегося прохода составляла 10-15 метров. Чего, впрочем, достаточно для танка.

Два генерала

Несомненными преимуществами «тележки Галицкого» перед немецкими аналогами можно считать дешевизну и простоту ее изготовления. Свои заводские изделия немцы пробовали применять против советской бронетехники. Наши солдаты, кроме разминирования, использовали «тележку Галицкого» в уличных боях.

- 80 килограммов взрывчатки могли с легкостью проломить стену каменного здания, - подтверждает российский военный историк Алексей Исаев.

И хотя документально подтвержденных свидетельств о применении «тележки Галицкого» по ходу штурма Кенигсберга найти пока не удалось, нет сомнений, что здесь она тоже, как говорится, поучаствовала.

Правда, улицу в Калининграде назвали, все-таки, в честь другого Галицкого – Кузьмы Никитовича, командующего 11-й гвардейской армией, однофамильца Ивана Павловича…