Выбор читателей «Комсомолки»: Ольга Спиридонова – лучший врач-2023!

Вместе с дипломом мы вручили победительнице велосипед, которому она искренне обрадовалась. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

В минувшее воскресенье, в День медицинского работника, на нашем сайте kp.ru завершилось голосование по выбору лучшего врача-2023. На этот раз за первое место боролись больше 40 калининградских медиков! Победу в упорной борьбе завоевала Ольга Спиридонова – врач УЗИ диагностики сети клиник «Новомед» и детской поликлиники №1. Именно она собрала максимальное число голосов читателей «Комсомолки».

Сразу после подведения итогов конкурса мы приехали к Ольге Юрьевне с приятной миссией – вручить диплом за победу и подарить велосипед, которому она искренне обрадовалась.

- Очень благодарна за такой подарок, потому я человек, ведущий здоровый образ жизни. Пешие прогулки, поездки на велосипеде – это все мое, - улыбнулась доктор.

Наша победительница в профессии уже 18 лет. Закончила с красным дипломом медицинское училище по профессии «акушер», затем была учеба в Киргизской государственной медицинской академии. С 2010 года Ольга Спиридонова живет и работает в Калининграде. Является членом аккредитационной комиссии и членом Российской ассоциации специалистов УЗИ.

- Сколько себя помню, я всегда хотела быть врачом и никогда не представляла себя в другой области, - говорит Ольга. – Хотя в семье никто в медицине не работал, лет с семи я уже точно знала, что буду только доктором. Врачей не боялась, на прививку всегда первой шла. Сейчас занимаюсь любимым делом.

Ольга Спиридонова выступает за профилактическую медицину, работающую по принципу «лучше предотвратить, чем лечить».

- Пациентов своих люблю и всегда пытаюсь найти «корень» проблемы, - объясняет она. - Я застала времена СССР, когда профилактическая медицина была на пике. Сейчас мы к этому возвращаемся, тем более, что появилась аппаратура, которой раньше не было.

Решиться на участие в конкурсе «Комсомолки» Ольге помогла семья. Близкие ни секунды не сомневались, что успех будет. Поддержали доктора и коллеги, а когда началось голосование, подключились многочисленные благодарные пациенты.

- Я сначала старалась не следить за голосованием, потом немного «подглядывала». Совсем абстрагироваться было невозможно, потому что пациенты тоже следили и держали меня в курсе, постоянно сообщали: «Ольга Юрьевна, а вы уже на таком-то месте». Это было очень приятно. Хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддержал! – говорит победительница.

Мы еще раз поздравляем Ольгу Спиридонову и благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе. Не сомневаемся - у нашего медицинского сообщества впереди много новых побед на профессиональном поприще.

ИТОГИ

10 участников, набравших больше всего голосов

1. Ольга Спиридонова – 87 928

2. Наталья Лозинская – 77 801

3. Валентина Жеровова – 16 248

4. Евгения Леонова – 9359

5. Лариса Финк – 7298

6. Марина Худякова – 3671

7. Мария Володина – 1201

8. Анастасия Тертышная – 823

9. Татьяна Шушвал – 583

10. Юлия Батюшина - 403

Все результаты - здесь

Приз предоставлен партнером конкурса - магазином «Равновесие»