Католический архиепископ России завысил число калининградских литовцев в 100 раз

Павел Пецци. Фото: ekai.pl

На днях Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци дал интервью РИА Новости. В числе прочих тем оказалась затронута и калининградская. Причем по инициативе самого интервьюируемого.

Так, отвечая на вопрос корреспондента, сколько, по данным ККЕР, католиков насчитывается в России, Его преосвященство ответил буквально следующее:

Удивлению (или, может быть, досаде) высокопоставленного сотрудника Ватикана можно найти простое объяснение. Дело в том, что согласно данным Росстата этнический состав населения самого западного региона РФ в настоящее время выглядит следующим образом: русские – 786 885 человек (82, 37% от общего числа жителей), белорусы – 50 748 (5, 31%), украинцы – 47 229 (4, 94%), литовцы – 13 937 (1, 46%). Еще 8 859 (0, 93%) калининградцев свою национальность не указали.

В общем, поздравляем вас, господин архиепископ, соврамши! Вопрос только, была ли это сознательная попытка дезинформации или Его высокопреосвященство самого ввели в заблуждение?

- Могу предположить, что эта ложь идет от Литвы, поскольку Литовскому государству свойственно гиперболизировать, мифологизировать, завышая на несколько порядков литовский фактор в Калининградской области, - комментирует политолог Александр Носович. - У них и Восточная Пруссия была землей летувинников - прусских литовцев, хотя их количество к началу Второй мировой войны было исчезающе мало. Но исчезновение летувинников официально (!) считается результатом «советского геноцида» - Восточно-Прусская операция Красной Армии там объявлена геноцидом литовцев. Если послушать, что несут литовские политики спьяну в узком кругу, то литовское культурное присутствие в Восточной Пруссии было больше немецкого, а в Калининградской области - больше русского. Завысить число литовцев в регионе в сто раз и назвать каждого десятого калининградца литовцем - вполне в духе литовского мифотворчества. И католический архиепископ (сознательно или неосознанно не берусь судить) это мифотворчество повторяет и продвигает.