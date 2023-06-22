«Планета Спорт»: Топ 5 идей, чем заняться на природе

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Топ 5 идей, чем заняться на природе:
- запустите воздушного змея, забава оставит неравнодушным не только детей. Уж поверьте!
-игра в волейбол! Тут даже и говорить ничего не нужно ! Заряд положительных эмоций и энергии!
- бадминтон. О, его любят и взрослые и дети.
-игра с летающей тарелкой-это одна из самых популярных пляжных забав, вам точно понравится!
-пикник. Сделайте его красивым и комфортным!
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Ещё много-много всего для вашего незабываемого досуга в «Планете Спорт».
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