«Планета Спорт»: Топ 5 идей, чем заняться на природе

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Топ 5 идей, чем заняться на природе:

- запустите воздушного змея, забава оставит неравнодушным не только детей. Уж поверьте!

-игра в волейбол! Тут даже и говорить ничего не нужно ! Заряд положительных эмоций и энергии!

- бадминтон. О, его любят и взрослые и дети.

-игра с летающей тарелкой-это одна из самых популярных пляжных забав, вам точно понравится!

-пикник. Сделайте его красивым и комфортным!

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Ещё много-много всего для вашего незабываемого досуга в «Планете Спорт».

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