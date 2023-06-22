В Калининграде растет спрос на приватные инвестици

В Калининграде в разы вырос спрос на новые идеи инвестирования крупных денежных сумм, констатировали участники бизнес-завтрака «Возможности для инвестирования на российском рынке акций», организованного банком «Открытие» для клиентов Private Banking.

Перед гостями мероприятия с подробным анализом нынешней ситуации на российском фондовом рынке и актуальных инвестиционных идей выступил директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков.

«Мы фиксируем резкий рост спроса обеспеченных людей на инвестиции, которые сулят высокую прибыль, во всех крупных российских городах, и Калининград в этом смысле никак не отделен от остальной страны, – отмечает Виталий Исаков. – Конечно, клиенты, которые приватно обслуживаются специальными подразделениями банков, ищут высокопрофессиональную экспертизу. И задача финансистов соответствовать этим ожиданиям, предлагая им доходные инструменты для диверсификации инвестиционных портфелей в четкой зависимости от пожеланий по соотношению рисков и доходности».

Как отметил Виталий Исаков, в настоящее время на рынках наблюдается период высокой неопределенности: именно это время является одним из лучших для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.