Турчак: Пятый доклад направлен президенту

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В своём пятом докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину глава рабочей группы по вопросам СВО и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа по вопросам СВО отметила значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации.

При этом остаются проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений, пишет rostovgazeta.ru.

Турчак предложил учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные добровольцами во время их службы в добровольческих формированиях, при переходе на контракт. Он также предложил предоставить единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и продлевал их.

В докладе президенту также было предложено изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчёта платы за ЖКУ для участников СВО, находящихся на фронте в течение продолжительного времени, и расширить список категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

Андрей Турчак отметил, что следует присваивать статус ветерана боевых действий сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, которые участвуют в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, а также строителям, занимающимся восстановлением инфраструктуры и фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях, ракетчикам и морякам, выполняющим боевые задачи за пределами зоны спецоперации.

Среди других предложений были инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, а также вопросы, связанные с вступлением в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

Турчак подчеркнул, что доклад уделяет особое внимание вопросам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он предложил комплекс решений, направленных на ускорение развития этого сектора, включая предоставление льгот и субсидий аналогично тем, которые уже предоставлены в сфере информационных технологий и электроники, а также особые условия госзакупок и другие меры.

Как сообщает портал ER.RU, ранее президент подписал законы, разработанные рабочей группой по вопросам СВО, которые упрощают процедуры признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Были также подписаны законы об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации, а также о праве на бесплатную юридическую помощь.