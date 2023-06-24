Речь идет только о мероприятиях с неограниченным числом участников. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области до 26 июня отменили массовые мероприятия. Об этом сообщили руководитель пресс-службы правительства региона.

- В целях обеспечения безопасности гостей и жителей нашего региона было принято решение отменить все массовые мероприятия и мероприятия с неограниченным числом участников до 26 июня включительно, - заявил Дмитрий Лысков.

Он уточнил, что речь не идет обо всех массовых мероприяьтиях. Например, деловая программа последнего дня форума «Шум» пройдет, как и было запланировано. Не будет отменено и празднование Дня молодежи на стадионе «Калининград».

- Эти мероприятия проводятся на объекте, который охраняется, - уточнил Лысков. – Также пройдут кинопоказы, поскольку они проходят в залах, куда зрители попадают по билетам. Отмена касается только мероприятий с неограниченным числом участников, включая уличные массовые мероприятия.

По словам Лыскова, в регионе могут проводиться и выпускные вечера в «закрытом» формате – в кафе, ресторанах, на прогулочных корабликах и т.д.