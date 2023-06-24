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Общество24 июня 2023 9:21

«Сложите оружие»: Алиханов обратился к калининградцам, служащим в ЧВК «Вагнер»

Глава региона призвал земляков не выполнять преступные указания своего руководства
Виктор Сергеев
Вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства, заявил губернатор.

Вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства, заявил губернатор.

Фото: Архив "КП"

Губернатор Антон Алиханов призвал жителей Калининградской области, проходящих службу в ЧВК «Вагнер» сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале главы региона.

«Вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства, и подчиниться приказам верховного главнокомандующего», - заявил Алиханов.

По его словам, утром региональные власти провели консультации с правоохранительными органами и руководством Балтфлота.

«Они проводят необходимые мероприятия. Никаких поводов для тревог и переживаний за безопасность нет. Прошу всех продолжать деятельность в обычном режиме», - добавил губернатор.

Антон Алиханов также сообщил, что в области отменены все большие мероприятия с неограниченным кругом участников. При этом, все запланированные мероприятия на режимных объектах состоятся. Кроме этого, состоятся и выпускныевечера.

«Ребята, проводите свои праздники в том формате, в частном, в которым вы планировали. Собирайтесь с учителями, с родителями, никаких ограничений нет. Празднуйте, отмечайте окончание школы и начало нового этапа вашей жизни», - заключил губернатор.

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