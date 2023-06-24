«Сложите оружие»: Алиханов обратился к калининградцам, служащим в ЧВК «Вагнер»

Вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства, заявил губернатор.
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Губернатор Антон Алиханов призвал жителей Калининградской области, проходящих службу в ЧВК «Вагнер» сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале главы региона.
«Вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства, и подчиниться приказам верховного главнокомандующего», - заявил Алиханов.
По его словам, утром региональные власти провели консультации с правоохранительными органами и руководством Балтфлота.
«Они проводят необходимые мероприятия. Никаких поводов для тревог и переживаний за безопасность нет. Прошу всех продолжать деятельность в обычном режиме», - добавил губернатор.
Антон Алиханов также сообщил, что в области отменены все большие мероприятия с неограниченным кругом участников. При этом, все запланированные мероприятия на режимных объектах состоятся. Кроме этого, состоятся и выпускныевечера.
«Ребята, проводите свои праздники в том формате, в частном, в которым вы планировали. Собирайтесь с учителями, с родителями, никаких ограничений нет. Празднуйте, отмечайте окончание школы и начало нового этапа вашей жизни», - заключил губернатор.