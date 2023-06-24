Выставка плакатов, мультики и фильмы о взрослении: в Калининграде открылся кинофестиваль для подростков «Мир Чудес»

В конкурсные программы вошли картины, рассчитанные на младших школьников и ребят постарше. Фото: организаторы фестиваля

Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес» проходит в нашей области впервые. Идея создания кинофорума принадлежит директору студии имени Горького Юлиане Слащевой, которую поддержал губернатор Антон Алиханов.

Фестиваль нацелен на две возрастные группы. Первая – школьники, для которых приготовили конкурс анимационных фильмов. Вторая группа – подростки. В международную конкурсную программу для них включили картины, посвященные проблемам взросления и становления личности, а также тем вопросам, которые подростки задают сами себе и очень часто не находят ответа.

- В международном конкурсе присутствуют фильмы из Индонезии, Мексики, Америки, Европы и России. Такое разнообразие призвано показать, что проблемы, поднимаемые в картинах, универсальны для всех стран. Потеря родителей, которую герои переживают в американском фильме, точно так же откликается в российском, - говорит руководитель фестивального и кинорыночного направления Киностудии имени Горького Мария Безенкова.

Значимой частью фестиваля являются детские киноэкспедиции. Проект направлен на развитие местных кадров в сфере кинематографа и культурный обмен среди регионов. Участники экспедиций снимают собственный подростковый фильм и заодно выступают в роли членов жюри, оценивая работы конкурсной программы.

С сентября следующего года подготовку кадров в сфере культуры и искусства начнет филиал РГИСИ в Калининграде. Пока здание филиала активно строится на Октябрьском острове, работа с подростками идет в лабораториях и студиях, где школьники занимаются созданием мультипликации, фото- и видеопроизводством и другими интересными проектами.

- Когда появилась на пороге команда киностудии им. Горького с табличкой «Мир Чудес», мы подумали, что здесь лишних слов не требуется. Мы где-то час обсуждали перспективы, и было понятно, что образовательная часть необходима городу и нашим ученикам, которые иногда нуждаются в формате интенсив. И здесь с форматом этого фестиваля мы очень совпадаем, - рассказала директор филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде Юлия Алейникова.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить в ближайшие дни в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске и Пионерском. Кроме показа картин, будут работать несколько выставок.

Например, по 26 июня в кинотеатре «Заря» можно бесплатно посетить выставку «Стоп! Не снято». В экспозиции представлены уникальные постеры 23 несуществующих кинофильмов, действие которых происходит в Калининграде. Сюжеты фильмов придумали молодые художники, дизайнеры и фотографы из Калининграда 15–23 лет и создали к ним постеры.

25 июня в музее «Дом китобоя» пройдет пластический перформанс-ретроспекция по мотивам фильмов классика волшебной киносказки и народного артиста Александра Роу. Режиссером-постановщиком шоу выступает Алена Гуменная, известная своими спектаклями и перформансами с современным танцем. Также в музее состоятся ретроспективные показы фильмов Александра Роу.

На пресс-конференции перед началом фестиваля министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заверил, что готов сделать «Мир Чудес» ежегодным событием.