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Общество12 июля 2023 8:00

Яндекс запустил сервис грузовой доставки в Калининграде

Услуга ориентируется на частных пользователей, а также на малый и средний бизнес

В приложении Яндекс Go на территории Калининграда появилась услуга грузовой доставки. Машина прибывает на адрес в течение 30 минут или быстрее. Сервис планирует сократить это время до десяти минут за счет привлечения к сотрудничеству новых логистических партнеров.

Заказать можно два типа грузовых машин: отличаются грузоподъемностью и допустимыми габаритами перевозимого. Сервис рассчитывает, что услугой заинтересуются частные пользователи и бизнес — малые и средние предприятия.

Цена услуги известна на этапе заказа машины. Плата списывается с банковской карточки, которая привязана в приложении. При движении путь грузового авто отслеживается — наблюдать за маршрутом заказчик сможет в приложении Яндекс Go. По условиям сервиса, на время перевозки груз будет застрахован. Размер компенсации составляет до 500 тысяч рублей.

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