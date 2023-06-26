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Лето в городе26 июня 2023 7:38

Погода в Калининграде на неделю: холодные дожди и скромное потепление

На неделе в Калининград придут холодные дожди
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Зонты лучше далеко не убирать.

Зонты лучше далеко не убирать.

Фото: Александр Подгорчук

Уходящий июнь в целом оказался довольно теплым (средняя температура выше нормы), но нестабильным месяцем. И последняя неделя получится точно такой же.

В понедельник синоптики обещают нам +24..+25 градусов и без осадков. Затем придет похолодание: Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует во вторник и среду всего +19..+20. При этом в регион вернутся дожди, которые станут холодным душем.

Во второй половине недели температура будет плавно расти. К следующим выходным воздух должен снова прогреться до +23..+25 градусов. Небольшие осадки не исключены. В воскресенье возможно усиление ветра до 12-13 метров в секунду.

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