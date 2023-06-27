"Если ты поешь ради званий, жюри это почувствует": бард из Калининграда рассказала о будущем авторской песни и юбилейном Грушинском фестивале

Лауреат Грушинского фестиваля Наталья Кучер Фото: с личной страницы в соцсети.

Наталья Кучер, автор-исполнитель из Калининграда, лауреат Грушинского фестиваля рассказалао том, как себя чувствует авторская песня в нашем регионе, и поделилась ожиданиями от 50-го Юбилейного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который проходит в Самарской области с 29 июня по 2 июля.

Кстати, сама Наталья - лауреат фестиваля, на Гитару она вышла в 2002 году, а в 2003 уже сидела в жюри, оценивая других участников.

Авторская музыка в Каланинграде - она существует?

У нас в Калининграде очень много потрясающих авторов. Мой муж Сережка говорил, что на ожин квадратный метр земли здесь гораздо больше талантливых людей, чем он когда-либо встречал. Я, пожалуй, по крайней мере соглашусь с тем, что их очень много. Прекрасных авторов. И да, авторская песня у нас развивается, конечно. У нас был клуб. И два фестиваля есть, которые существуют много лет. Это «Балтийская ухана» и «Ларионовский фестиваль». Вот сейчас у нас еще появился один фестиваль «ВитаЛики». Мне кажется, у нас авторской песней очень интересуются. По крайней мере, в я своем городе раз в год обязательно делаю концерт ко дню рождения и собирается полный зал! Это показатель, конечно.

Что же, будем ждать гостей из Калининграда и участников, конечно!

Обязательно, каждый год из Калининграда приезжают на Грушинский фестиваль. Не смотрят, что далеко. И в этот раз у нас большая команда собирается.

Конкурс авторской песни остается важнейшей частью фестиваля. По-вашему, это правильно?

Получить звание лауреата конкурса авторской песни Грушинского фестиваля – это как стать чемпионом мира авторской песни. Это такая недосягаемая для многих зачастую планка, которую кому-то удается преодолеть, кому-то нет. Для людей важно: поставить цель, достичь ее. Наверное, это важно, чтобы даже самому себе оценить то, что делаешь. Но я все же подчеркну: это не абсолютная величина. Любое жюри – это в какой-то мере вкусовщина. И победа в итоге – это все равно везение, лотерея. Благоволила ли к тебе сегодня судьба? Сошлись ли звезды?

И поэтому я всегда говорю: расстраиваться от любого результата не стоит. Звание – это не панацея, не гарантия известности. Выступление на Гитаре – это лишь приятное дополнение. Конечно, очень здорово – выйти на эту сцену, спеть перед огромным количеством зрителей, увидеть эти фонарики на горе и почувствовать себя, на секундочку, Богом поцелованным…

Но лауреатство не должно быть самоцелью?

Да, это так. Если ты пишешь и выступаешь ради награды, то тебе писать не нужно. Но такие люди, как правило, и не становятся лауреатами. Потому что человек, для которого важны бумажки и звания… Таким людям чаще всего просто нечего сказать в песне. И жюри эту неискренность отлично почувствует. Там же ведь люди состоявшиеся, давно пишущие, личности. И они фальшь почувствуют.

Как изменились участники? На ваш взгляд, за ними есть будущее у авторской песни?

Все, конечно, движется вперед. Понятно, что сейчас все чаще в композиции добавляют больше инструментов, чтобы звучание было интереснее. Хорошо это или плохо? Нельзя сказать. Это просто зависит от времени. Допустим, «Запорожец» - прекрасная машина, она просторная, например. Но время идет и люди выбирают другие автомобили. Они не хуже, не лучше, они просто из другого времени. Так и ребята, которые сейчас появляются, это просто авторы другого времени. Хотя встречаются и те, кто пишет в классической манере.

Но все это не главное. Не будет победа или поражение зависеть от того, сколько инструментов на сцене. Важна личность. Бывает, что человек гений: и поет, и играет, и сам гениальные стихи сочинил. Здорово! А бывает, что человек играет на трех аккордах, а споет так, что за самое сердце тебя тронет. Или, может быть, голос у человека тихий, но он стихи свои представил. А они –гениальные. Так что жюри приходится непросто всех оценивать!

А что насчет слушателей? Они поменялись?

Нет-нет, зрители остались прежними. Просто публика стала делиться по сценам – хорошо, что их много. Кого-то интересует боле пограничный жанр, где много музыки. Кого-то продолжает интересовать классика. Таких меньше, конечно, сейчас люди больше любят шоу. Но это нормально – время не может остановиться.

Может быть, просто не всем исполнителям нужна большая сцена, толпа зрителей?

Конечно, это не так. Однозначно, каждому хочется аншлага. Дело не в звуке, не в количестве инструментов. Вопрос в том, способен ли человек, который выходит на сцену с гитарой, держать внимание такого количества зрителей. Когда человеку есть, что рассказать, можно просто стоять одному с гитарой на сцене и это будут слушать. А есть человек, которого хоть десятью музыкантами укрась, но это ему не добавит шарма, он не сможет удержать людей.

Публика идет изначально на человека, и только потом на то, что он написал. Вот например, представьте концерт Митяева. У него будет болеть горло, он будет просто стоять разговаривать. И никто не уйдет, вся публика останется и будет его слушать, без песен.

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