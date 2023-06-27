Жители Северо-Запада любовь и свободу ценят в два раза больше, чем деньги

Любовь и свобода для жителей Северо-Запада в разы важнее денег. При этом главной материальной ценностью для них является собственный дом. Таковы результаты исследования* о моральных, материальных и культурных ценностях россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Отвечая на вопрос о главной для себя ценности в жизни, 30% опрошенных выбрали любовь, а 28% – свободу. Деньги как самое главное в своей жизни выбрали лишь 14% респондентов. Знания в это качестве выбрал каждый десятый житель Северо-Запада. Семья и карьера набрали по 6% голосов, слава – 2%, дети – 1%. А вот здоровье как главную ценность в жизни не выбрал никто из опрошенных. Хотя в целом в России этот вариант ответа набрал 4%.

Главной ценностью россиян 19% жителей СЗФО назвали любовь к Родине, 17% физическую и моральную стойкость, 15% - убежденность, что сила заключается в правде, 14% - смекалку, а 13% - тягу к справедливости.

Главной духовной ценностью россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), 49% жителей СЗФО назвали российские научные достижения ХIX-XX веков. Второе и третье место, с одинаковым результатом в 48%, проза великих русских писателей и классическая музыка. 43% набрала живопись всемирно известных художников. А вот классический балет набрал всего 36%, с трудом опередив русскую поэзию, которую отметили 34% респондентов.

Отвечая на открытый вопрос, какие материальные ценности являются для вас самыми значимыми (можно было давать более одного варианта ответа), 66% выбрали собственный дом, 59% – квартиру в многоквартирном доме и 50% - наличные рубли. Ценные бумаги, ежегодно приносящие доход, достаточный для того чтобы не работать, выбрали 41% жителей Северо-Запада, тогда как автомобиль – только 37%, наличные в иностранной валюте – 27%, а золото – и вовсе 21%.

61% опрошенных на Северо-Западе готовы завещать свое имущество детям (в целом в России аналогично ответили 71%). 13% хотят оставить имущество мужу или жене, 10% – внукам, 4% - благотворительным фондам. 10% выбрали вариант ответа «другое».

*Опрос проведен 12-19 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.