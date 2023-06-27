Денис Майданов, Варвара и ярмарка мастеров: Опубликована полная программа дня города Калининграда 2023

Денис Майданов выступит в заключительный день празднования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Калининград готовится отметить День города 7-8-9 июля. В этом году праздник пройдет в усеченном, непривычном для нас формате. В частности, не будут организовывать пешеходную зону на проспекте Мира, решено обойтись и без фейерверка. В остальном же все как и прежде – запланирована работа нескольких площадок. Будет и концерт, и чествование ветеранов, и награждение почетных граждан.

В пятницу, 7 июля, жителей Московского района ждут на Летнем озере, в 17 часов там начнется музыкально-поэтический фестиваль «Город славен именами героев». В программе встречи с артистами, выступления, чтение стихов.

В субботу, 8 июля, массовые развлекательные программы с 10:30 до 18:00 состоятся на Верхнем озере и у стадиона «Ростех-Арена» («Калининград»).

В 11 часов в субботу на пешеходной ул. Баранова начнет двухдневную работу ярмарка «Калининград – город мастеров».

Также, как сообщает администрация города, в 12 .00 в библиотеке на ул. Бакинской торжественно присвоят имя Владимира Высоцкого, а после, в 16 часов, в Историко-художественном музее пройдет творческая встреча с сыном великого артиста Никитой Высоцким.

В воскресенье, 9 июля, основные события развернутся с 12:00 до 21:00 в Центральном парке. Среди приглашённых гостей там будут ансамбль песни и пляски Донских казаков им. Квасова, Дмитрий Дунаев, Арт группа «Беларусы», певица «Варвара», Ансамбль танца «Лезгинка», Денис Майданов и многие другие.

Параллельно Калининград будет отмечать и День рыбака, который также с 11 до 15 часов отметят в воскресенье на набережной Петра Великого и у памятника рыбакам-пионерам океанического лова.

Подробная программа, расписанная по времени – здесь.