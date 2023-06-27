Запутался в водорослях и уже не дышал: под Калининградом слесарь «Водоканала» спас 5-летнего мальчика

«Дикие» места для купания по-прежнему представляют наибольшую опасность. Фото: Александр Подгорчук

Калининградец Александр Барботькин работает слесарем «Водоканала» на канализационно-насосной станции. Человек он скромный, ответственный, трудяга. Свой героический поступок он совершил еще 7 июня, в свой день рождения, но известно об этом стало только сейчас.

Александр Барботькин. Фото: пресс-служба «Водоканала»

Александр Васильевич заступил на суточное дежурство на станции в Прегольском. Днем вышел к местному озеру подышать и заметил на противоположном берегу маленького мальчика. Тот весело кидал камни в воду. Больше у водоема не было никого.

В какой-то момент Александр услышал всплеск.

- Смотрю, мальчишка в воду упал и барахтается, руками бьет. Я его окликнул, а в ответ ни звука. Вообще тишина. Я сразу побежал к нему, - вспоминает мужчина.

По пути успел Александр кинуть куртку и бросился в воду. Заросшее тиной озеро оказалось довольно глубоким – у берега больше двух метров.

Мальчик запутался в водорослях. Александр вытащил его на берег и начал делать искусственное дыхание, положил на колено - вспомнил все, чему учили. У ребенка к тому моменту уже были синие губы, он не дышал…

- Я в свое время в море ходил. Там проходили обучение. А сейчас в «Водоканале» экзамены у нас каждый год принимают. И книжки у нас специальные есть по оказанию первой медицинской помощи. Я в этом деле подкован. Это вообще, каждый уметь должен, на всякий случай. Так получилось, что мне пригодилось, - рассказал «Комсомолке» Александр.

Спустя некоторое время у мальчика вдруг открылись глаза, он стал приходить в себя и задышал. Александр Васильевич вспоминает, что на душе стало сразу легче в этот момент.

Мужчина позвал на помощь, вскоре приехала полиция, скорая и МЧС. Герой оставил свои данные и ушел на рабочее место.

- Вот надо же, так совпало удивительным образом, что все случилось в мой день рождения. Совпадение это или судьба… Да так ли это важно? Главное для меня, что пацанчик жив! Все остальное уже мелочи, - рассуждает герой. – Я рад, что помог ребенку. Его родные, конечно, на меня выходили, благодарили… А я сказал: «Поставьте свечку в церкви за здоровье. И больше ничего не надо».

Позже выяснилось, что мальчик - аутист. Его с братом привезли к бабушке. И то ли он сбежал, то ли недосмотрели взрослые…

Представители МЧС уже выразили Александру Барботькину благодарность. Говорят, он мало того, что неравнодушный, так еще и рисковый. Не растерялся и спас мальчугана. Мужчина будет представлен к медали «За спасение погибающих нa водах».

Спасатели призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. И помните об опасности необорудованных пляжей!