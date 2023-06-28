ЕР развивает медицинское направление гуманитарной миссии в новых регионах

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В больницах и госпиталях новых регионов отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской Роты». Их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений в сфере здравоохранения.

Партия «Единая Россия» выделила отдельное направление своей гумпомощи - медицинское - с целью оказания поддержки в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Более двух тысяч человек, включая врачей из различных регионов страны, медсестер и студентов-медиков, оказали неоценимую помощь местным медицинским работникам, пишет rostovgazeta.ru.

Одним из ярких примеров этого направления является помощь врачей во время боевых действий в Мариуполе в апреле 2022 года. В то время «Единая Россия» открыла медицинский центр «Аполлония» на левом берегу, чтобы предоставить медицинскую помощь местным жителям. Более 800 добровольцев-медиков откликнулись на призыв и немедленно присоединились к команде врачей. Их самоотверженная работа стала примером преданности своей профессии и безграничного энтузиазма.

Дмитрий Хубезов, депутат Государственной думы от «Единой России», координировал деятельность волонтеров-медиков в Донбассе с самого начала специальной военной операции (СВО). Он отправился на фронт и служил в военном госпитале рядом с передовой в Луганской народной республике. В конце мая он попросил освободить его от должности председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

В планах «Единой России» совместно с проектом «Здоровое будущее» разработать новое положение народной программы - обучение всех жителей страны современным и эффективным правилам оказания первой помощи. Ответственность за создание единой программы обучения, подготовку инструкторов и обновление теоретических знаний ляжет на Федеральный центр медицины катастроф при Министерстве здравоохранения России.

Дмитрий Хубезов отметил, что Минздрав будет обучать врачей, медсестер и студентов медицинских учебных заведений современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показывает, что первая помощь, оказываемая человеком, который первым прибывает на место происшествия, имеет решающее значение не только для жизни пострадавшего, но и его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Кроме того, Хубезов считает, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных чрезвычайных ситуациях, сообщает сайт ER.ru

«Калининградские врачи на постоянной основе ездят в зону СВО. Хочу рассказать об одном из них, это заведующий отделением анестезиологии-реанимации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Михаил Камышенко. В августе прошлого года врач принял решение поехать помогать коллегам в Донецк, в общей сложности он провёл там две недели. В этом году он также планирует в отпуске отправиться в зону СВО в качестве добровольца.

Региональное отделение «Единой России», депутаты в связке с правительством региона закупают медицинскую технику, расходные материалы, лекарства, нательное белье и средства гигиены для отправки нашим бойцам. Недавно отвезли аппарат УЗИ в госпиталь в зону проведения СВО. Депутаты и партактив лично доставляют гуманитарную помощь в районы боевых действий», - рассказал руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Калининградской области Александр Никулин.