Эксперт: оригинальных кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах до конца 2023 года станет больше на 35 %

Выбор фильмов и сериалов уже заметно сократился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Библиотеки российских онлайн-кинотеатров могут заметно опустеть уже через два месяца. Таким прогнозом поделился директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, который выступил на прошедшей в Калининграде конференции «Телеком Интенсив».

- В лучшие годы количество контента мейджоров составляло около 3000 тайтлов (наименований фильмов и сериалов – Ред.). Сейчас осталось примерно 100-200, но к концу августа пропадут и они, - уверен Кусков.

По словам эксперта, в последнее время выручка онлайн-кинотеатров росла более чем на 50 % в год, и лишь в 2022-м из-за ухода зарубежных мейджоров и напряженной геополитической ситуации прибавка составила только 5 %. Общий объем рынка видеосервисов в прошлом году составил 63 миллиарда рублей.

- На первое место по общей выручке вышел «Кинопоиск», следом за которым расположились «Иви» и Wink. Остальные игроки понимают, что, скорее всего, в ближайшей перспективе можно будет обогнать лидеров. Сейчас, по большому счету, весь рынок работает себе в убыток с надеждой, что кто-то из игроков «помрет» и его доля отойдет другим, - оценил перспективы Кусков.

В 2023-м прогнозируется рост рынка на 12-15%. Среди зарубежного контента становится больше корейских, индийских, южно-американских фильмов и сериалов. Онлайн-кинотеатры также делают ставку на выпуск своего оригинального контента, чтобы удержать подписчиков от перехода на другие площадки.

Может измениться и ценовая политика.

- Когда выходил американский блокбастер, мы его покупали за 300-400 рублей, и кинотеатр делился этими деньгами с иностранными мейджорами. Таких продаж в ближайшее время очевидно не будет, потому что не будет премьер, - рассуждает Кусков. - Возможно, наиболее интересные и западающие в душу фильмы онлайн-кинотеатры будут продавать за деньги, но уже не иностранный, а российский контент. В 2022 году, по данным нашего агентства, в России было выпущено 89 ориджиналс, а в 2023 рынок вырастет еще на 30-35%. То есть появятся 150 продуктов только в онлайн-кинотеатрах без учета фильмов и сериалов, которые выйдут в эфир на телеканалах. Это, на самом деле, немного. У «Нетфликса», для сравнения, библиотека насчитывает 10 000 фильмов и сериалов. Там можно найти что-то для себя и остаться на ближайшие пару лет. У нас ограниченное количество популярных артистов и студий, которые снимают контент. Компании хотят снимать больше, но цены на создание контента выросли на 30% и где-то, конечно, упало качество.

По словам Дениса Кускова, меняется ситуация и в сфере платного ТВ.

- В 2012-2014 годах ежегодно появлялись 3-4 миллиона новых пользователей. Подключались целыми семьями. Сейчас если подключаются 100-150 тысяч пользователей, то это уже праздник и оператор открывает шампанское, - отмечает эксперт. – По доле рынка лидирует «Триколор» с 26%, далее в тройке идут «Ростелеком» (24%) и МТС (10%). В России сейчас около 300 вещающих каналов. Число потихоньку прибавляется за счет того, что операторы стараются выпускать свои собственные каналы в различных направлениях – еда, охота и рыбалка, спорт и так далее.

Аналитики прогнозируют повышения стоимости услуг, причем это коснется и мобильной связи, и широкополосного доступа в интернет.

- По опросу 100 руководителей компаний интернет-отрасли, в этом году средний рост ценовых характеристик будет на уровне 10-12%, - сообщил Денис Кусков.