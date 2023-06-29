Ослабление рубля поддерживает покупательский интерес в акциях экспортёров

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня. Однако плюс этот обеспечен ослаблением рубля, которое поддерживает покупательский интерес в акциях экспортеров. Поток корпоративных новостей минимальный. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил около 27 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2787,07 п. (+0,22%), а индекс РТС - 1003,94 п. (-1,06%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Сегежа Групп», обыкновенные и привилегированные «Сургутнефтегаз», АФК «Система» и «Роснефть». Самыми слабыми были «Магнит», МТС, Polymetal, НЛМК и «РусАл».

В целом, день оказался бедным на корпоративные события. Поэтому позитивную динамику рублевого индекса можно объяснить лишь очередным существенным ослаблением рубля. В акциях сталеваров данный фактор почти не работает, но в бумагах нефтяников проявляется основательно, даже на фоне негативной динамики самой нефти.

Текущее ослабление рубля уже сложно объяснять ухудшением торгового баланса. Впрочем, можно допустить, что в последние дни на рубль давит фактор конвертации средств состоятельных частников. Поэтому прогноз движения доллара в диапазон 86,0-87,0 реализовался не за дни, а за часы. Однако дальнейшее ослабление должно обеспокоить Центробанк РФ, а не аналитиков.

Доллар несущественно слабел на Forex. Фунт стерлингов немного корректировал потери предыдущего дня. При этом логики в этом ослаблении почти не было, кроме слов главы Банка Англии Эндрю Бейли, что продолжение повышения ставки приведет к ущербу в экономике. Тем не менее, рынок расценил подобное утверждение в качестве сигнала о нежелании дальнейшего повышения ставки. Прочие руководители центральных банков, выступая на конференции в Португалии, говорили о необходимости и неизбежности повышения ставки. Только лишь глава банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что его ведомству ставку может и не придется менять, так как инфляция замедляется без действий японского регулятора.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 102,995 (+0,44%),

EUR/USD - $1,0878 (-0,33%),

GBP/USD - $1,2605 (-0,25%),

USD/JPY - 144,81 (+0,2%),

USD/RUB – 87,45 (+1,25%),

EUR/RUB – 95,24 (+0,99%),

CNY/RUB – 12,025 (+1,06%).

Инфляция в Испании упала ниже целевого уровня ЕЦБ

Европейские индексы торговались разнонаправленно. В Лондоне FTSE 100 снижался под давлением укрепляющегося фунта стерлингов, пока прочие европейские индикаторы повышались. Впрочем, после выхода американской статистики в 15:30 мск ситуация заметно поменялась. Некоторый оптимизм рынка был вдохновлен тем, что инфляция в Испании упала до уровня 1,9% в июне. Акции H&M повышались более чем на 10% после сильной отчетности. Рост бумаги привел к тому, что сектор потребления в Европе демонстрировал самый сильный рост. Также в фокусе внимания сектор автомобилестроения после того, как Renault повысил свой прогноз по финансовым показателям. Оценка делового и потребительского доверия еврозоны снизилась в июне до 95,3 п. с 96,4 п. в мае. Индекс делового климата упал до 0,06 п. с 0,19 п. в мае.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7476,18 п. (-0,32%),

DAX - 15982,61 п. (+0,21%),

CAC 40 - 7335,01 п. (+0,67%).

Структура контанго в нефтяных фьючерсах может спровоцировать спекулятивные покупки

Нефть стабилизировалась после снижения в рамках азиатской сессии. Структура контанго, которая присутствует на рынке, не только означает достаточность текущего предложения, но и провоцирует спекулятивные покупки физической нефти с целью перепродажи по более высоким ценам в будущем. При этом в июле рынок может стать дефицитным, так как Саудовская Аравия начнет добровольно сокращать производство еще на 1 млн баррелей.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $73,75 (-0,38%),

WTI - $69,27 (-0,42%),

Алюминий - $2151,5 (-1,15%),

Золото - $1907,3 (-0,34%),

Никель - $20050 (+0,10%).

Американский рынок выражает готовность жить при высоких ставках

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,25%. Очередное стресс-тестирование банков в США показало, что основные финансовые институты находятся в устойчивом положении. Лишь самый негативный сценарий рецессии показал вероятные потери около $500 млрд в банковском секторе, но в этом случае ФРС вряд ли пойдет на провоцирование такой ситуации. Оценка ВВП США за I квартал показала рост на 2,0% по сравнению с предыдущими 2,6%. Число первичных заявок на получение пособия по безработице составило 239 тыс. за прошлую неделю по сравнению с 265 тыс. неделей ранее. Впереди еще публикация данных по незавершенным продажам недвижимости.

Акции Micron дорожали на 3% после сильной отчетности за свой последний квартал. В банковском секторе повышались акции Bank of America, JPMorgan и Wells Fargo. Бумаги Netflix повышались на 1,5% после того, как Citigroup повысил рекомендации, ссылаясь на успешное решение проблемы совместного использования аккаунтов. Акции Virgin Galactic повышались на 5,5% в ожидании первого коммерческого суборбитального полета.