«Автотор» показал «кухню» производства калининградских электромобилей

Пока что в цеху развернули вот такую выставку, но старт производства уже не за горами. Фото: Александр Подгорчук

О планах выпускать 100% российский электромобиль «Автотор» объявил еще в 2021 году. С тех пор много чего изменилось, но компания от своих задумок не отказалась. Под Калининградом, недалеко от основой производственной площадки компании, вовсю идет строительство новых заводов, в один из корпусов которых 28 июня пригласили целую делегацию журналистов.

Внутри у самого входа нас встретили два покрытых маскировочной пленкой автомобиля. Неужели, предсерийные образцы будущей новинки?

Эти четырехколесные карапузы ждали нас у входа. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Машину тут обступили фотографы, но оказалось – фальстарт.

- Это не наш электромобиль, - поспешил пояснить руководитель инновационно-технологического центра Владимир Чапля. - Но форм-фактор будет именно таким – компактная городская модель.

Изображение будущего электромобиля «Автотора» удалось отыскать на одном из соседних презентационных стендов, но и это пока что только начальные рендеры (наброски).

- Они очень далеки от того, каким будет автомобиль, - снова разочаровал журналистов Владимир Чапля.

Никаких подробностей относительно дизайна представитель «Автотора» не выдал. Призвал набраться терпения и ждать появление опытных экземпляров, которые должны быть готовы этой осенью.

Зато многие технические характеристики будущих электромобилей уже известны. «Автотор» и Московский политехнический университет готовят сразу несколько модификаций . Обещают городской хэтчбек, версию для маломобильных групп (въезжать в салон можно будет прямо на инвалидной коляске) и даже грузовой вариант. Целевые аудитории – молодежь, каршеринговые компании, сервисы доставки, социальные и муниципальные службы.

- Основная задача сейчас – снижение цены будущего автомобиля, - рассказал Владимир Чапля. – Например, все внешние кузовные панели будут пластиковые, изготовленные методом вакуумного формования, что значительно удешевляет стоимость производства. Элементы подвески мы стараемся унифицировать с моделями АвтоВАЗа.

Двигателей для новинки готовят несколько. Самый слабый сможет развивать 23 кВт (около 32 лошадиные силы) и разгонять машину до 105 километров в час. Все электромоторы «Автотор» тоже планирует выпускать самостоятельно – от литья корпусов для полной сборки. Одной из главных проблем пока остается поставка магнитов: в нашей стране их никто их не производит.

В конце экскурсии нас ждал раздетый до «скелета» грузовичок Hyundai. На его примере журналистам решили показать, как выглядит ремоторизация – замена двигателя внутреннего сгорания на электрический. «Автотор» рассчитывает, что такая услуга заинтересует многих владельцев автомобилей, возраст которых перевалил за 10 лет.

Ремоторизованный грузовичок Hyundai. Фото: Александр Подгорчук

В компании уже изучили автопарк Калининградской области и пришли к выводу, что из 470 тысяч автомобилей примерно 20% технически подходят для ремоторизации. Идеальный возраст – 10-13 лет. У машин до 2000 года шансов откровенно немного – прежде всего, из-за «уставших» кузовов и устаревших технологий, заложенных в конструкцию.

Стоимость самой услуги по переоборудованию (а сюда входит не только замена двигателя, но и установка и настройка управляющих систем) оценивают до 100 тысяч рублей. А вот сколько будет стоить электромотор, различные дополнительные компоненты и батарея – скрыто под завесой тайны.

- Пока что затраты выше, чем мы бы хотели, но, с другой стороны, мы сейчас делаем штучные экземпляры, а массовый подход всегда дешевле, - сообщил вице-президент «Автотор Холдинга», директор по ремоторизации Дмирий Чемакин.

Чемакин признался, что именно батарея является самым дорогой составляющей среди всего «железа», которое подлежит замене и установке. Чтобы сделать цену более доступной, батарею, возможно, будут предоставлять в лизинг: после завершения ремоторизациии нужно будет выплачивать стоимость частями, а потом и вовсе заменить на новую.