«Подделка антиквариата»: Как на градсовете выбирали облик будущего отеля в Светлогорске

Отель построят в таком виде.

На прошедшем заседании градостроительного совета в областном правительстве рассмотрели проект гостиничного комплекса, который хотят построить в Светлогорске неподалеку от железнодорожного вокзала. 4-этажный отель появится на пересечении улиц Московской и Приморской. Стоит отметить, что это было уже повторное рассмотрение проекта, но с дополнениями.

Сам по себе отель ничего уникального из себя не представляет: стандартные современные номера, СПА-зона, ресторан, сувенирная лавка, терраса с кафе. Радом – паркинг и зелень для услады глаз.

Собственно, архитекторов интересовал в первую очередь внешний вид здания и его окружение.

Архитектор Виталий Русакович рассказал, что гостиницу на 55 номеров предлагается построить неподалеку от исторического здания пансионата «Вид на море», памятника регионального значения. В послевоенные годы в красивом немецком домике располагался детский садик, а потом объект, увы, оказался заброшен и начал разрушаться.

Предложенный архитекторами более современный вариант...

...и версия под старину с того же ракурса.

Соседство со старым зданием и привязка к довоенному Раушену и определило внешний вид отеля. Архитектор представил псевдоисторический и два современных облика. Вокруг этих вариантов и развернулась дискуссия.

Мнения экспертов, как и ожидалось, разделились.

Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне несмотря на то, что на предыдущем градсовете проголосовал за «движение в сторону историзма», на этот раз поддержал один из современных вариантов. В нем он увидел гармонию.

Архитектору Олегу Васютину больше понравился исторический стиль.

- Это типология зданий пансионатов Светлогорска. Очень удачная архитектура, удачный фасад. Вот она – региональная архитектура! – сказал он.

Архитектор Сергей Гулевский тоже поддержал фасад на историческую тему, но посоветовал автору немножко его «успокоить», убрав чрезмерную экспрессию.

Еще два эксперта поддержали историзм.

А вот архитектор Олег Копылов предложил подумать и согласовать современный вариант. Говорил он весьма убедительно.

- Вся мировая практика на сегодняшний день - и Россия не должна быть в стороне от этого - показывает, что строительство современных объектов рядом с историческими памятниками усиливает контраст. При условии, что и та, и эта архитектура хорошая, там появляется синергетический эффект. Этот комплекс начинает звучать лучше, и каждый из объектов становится жемчужиной. А если идти по слабовольному пути: «А давайте как предки начнем опять повторять эти крыши, эти фахверки рисовать, опять подделочку будем какую-то историческую делать», то мы никуда с вами не придем, дорогие господа, - сформулировал он свою мысль и призвал обратить внимание на соседей – Ригу, Юрмалу, города Польши и Германии, где современный обект ставят рядом с историческим и они «оба начинают играть и звенеть».

Олег Копылов, кстати, нашел поддержку в лице Петра Черненко. Архитектор Олег Купердяев тоже предложил «двигаться вперед, а никак не топтаться на одном месте». Мол, пора начинать строить здания более современные, чем они были раньше.

- Если погулять по Светлогорску и посмотреть – все эти нарисованные фахверки, крестообразные ограждения балконов и лоджий, они со временем превращаются в мрачную картину. С их обслуживанием всегда проблема, - заметил он.

Председатель калининградского отделения Союза архитекторов Игорь Ли предположил, что, построив отел под историческое здание, мы получим путаницу. Приезжие просто будут путать новое здание с историческим оригинальным. А это нехорошо.

- Это путь тупиковый и этот нарисованный псевдофахверк... В общем, наверное, не стоит этим заниматься. Знаете, пошутить хочется. Есть антиквариат, есть стилизация под антиквариат, а есть подделка антиквариата. Вот подделка – это кодекс немножко другой, не градостроительный, - сказал он.

Казалось бы, напрашивалось какое-то итоговое голосование или второй тур, или более глубокое осмысление…

Но неожиданно появился перевес голосов. Главный архитектор области Евгений Костромин сказал, что ему «пришло мнение еще одного участника совета» – вице-премьера Дмитрия Кускова.

- Он, к сожалению, выступить не может, находится на параллельном совещании. Дмитрий Александрович поддержал второй вариант к дальнейшему развитию событий, и у нас получается, что второй вариант большинством голосов членов комиссии преобладает преимуществом к дальнейшей реализации, - сказал Костромин.

В итоге градсовет утвердил вариант под старину с условием некоторой доработки над деталями фасадов.