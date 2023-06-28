Археологи обнаружили под Калининградом два погребения жриц из Темных веков?

Масштабы раскопок лучше всего оценить с высоты птичьего полета.

Древний некрополь в Зеленоградском районе (по текущим находкам датируемый концом IV – началом VII веков нашей эры) известен еще с 1860-х годов, но вплоть до нашего времени оставался практически неисследованным. В 2013 году погребальный комплекс был поставлен на государственный учет как вновь выявленный сотрудниками предприятия «Балтспецархеология», которые через год провели там первые небольшие раскопки.

«Шкатулки» с сюрпризами

- С 2015 по 2017 год уже я копал этот памятник по программе «Янтарь в древних культурах» - это совместный проект Калининградского областного Музея янтаря и Института археологии Российской Академии наук, - рассказывает научный сотрудник ИА РАН Константин Скворцов. - Выбор этого объекта определялся его местоположением недалеко от мест добычи янтаря в древности, и соответственно у истоков «Янтарного пути», который существовал, начиная с эпохи античности, по которым янтарь с побережья Балтики доставлялся в Средиземноморье и страны Ближнего Востока. Вместе с моим коллегой и другом Леонидом Ефремовым мы исследовали несколько десятков памятников, связанных с этой важнейшей торговой магистралью древности. Надо сказать, результаты превзошли все наши ожидания. Было обнаружено огромное количество артефактов римского и германского происхождения, которых местная археология до этого не знала.

Над этими украшениями трудился искусный мастер. Фото: Игорь Самарин

Когда стало известно, что строящаяся автотрасса «Приморское кольцо» пройдет через уникальный некрополь, Самбийская экспедиция ИА РАН (руководитель - Эдвин Зальцман) начала работы на данном объекте. За два полевых сезона в 2021 и 2022 годах археологи провели раскопки на площади около 18 тысяч квадратных метров, обнаружив в общей сложности 860 погребальных комплексов, которые позволили создать огромную научную базу. Исследования показали, что территория памятника продолжается далеко на юг, уходя в близлежащую лесополосу, где в процессе шурфовки было установлено наличие древних захоронений.

Осенью прошлого года археологи обнаружили деревянный ящик размерами примерно метр на метр и высотой около полуметра. Внутри находились кремированные останки человека. А уже на следующий день всего в нескольких метрах от первого, был найден второй аналогичный ящик. В обоих, кроме пережженных человеческих костей (по предварительным данным, женских), оказались также погребальные сосуды, а в южной части ям стояли коробочки, сделанные из древесной коры. Судя по сохранившимся фрагментам ткани, в этих коробочка, когда-то хранилась одежда.

Все для загробной жизни

- Вместе с остатками туник лежали серебряные браслеты, украшенные серебряными накладками, бронзовые застежки-фибулы, которые были соединены между собой двойными цепочками, - вспоминает Константин Скворцов. - Кроме этого там было небольшое количество пастовых бусин, роговые гребни с прорезным орнаментом и серебряными накладками. А еще – кожаные пояса, частично сохранившиеся благодаря бронзовым деталям (пряжкам, накладкам), пропитавшим кожу своими окислами. Все эти вещи и украшения не надевали при жизни, они были приготовлены специально для использования в погребальном обряде.

Специалисты обратили внимание не только на местонахождение вещей в южной части камер, но и на то, что сами эти камеры были практически одного размера и аналогично устроены. Похожими оказались и пресловутые туеса, и их содержимое, различавшееся мелкими деталями, например, орнаментом на фибулах.

- Мы датировали погребения началом VII века нашей эры, - продолжает Скворцов. – Находившиеся в ящиках кремированные останки были обнаружены в небольшом количестве в заполнении ящика. Там же обнаружились оплавки бронзы, серебра и стекла. По всей видимости, украшения из этих материалов вместе с умершими людьми оказались на погребальных кострах, а впоследствии были вместе с прахом засыпаны в ящики.

Драгоценные рога

Но главное, что объединяло два этих погребения: в центре каждого ящика лежала пара больших – порядка полуметра - рогов для питья. Аналогов, которым, нет во всем Балтийском регионе.

- Уникальность этих рогов заключается, прежде всего, в их отделке, - объясняет археолог. - Каждый оказался сплошь покрыт чередующимися полосами серебряной и золотой фольги с тисненым орнаментом. К рогам крепились металлические ремни шарнирной конструкции, украшенные деталями с припаянными на них золотыми и серебряными пластинами. Основания ремней были снабжены сложносоставными розетками на бронзовой основе с добавлением золотых листков и многочисленных деталей из серебряной проволоки. Изготовлены розетки были с использованием трех техник: пайка, тиснение и финифть.

Золотом отделана и поверхность рога… Фото: Игорь Самарин

… и ремень, который крепился к нему. Фото: Игорь Самарин

Судя по тому, что совпадает и стилистика, и штампы, и формы, и размеры деталей, рога и ремни к ним были сделаны не только в одной мастерской, но и, вполне возможно, одним мастером. Самые близкие изделия по технике исполнения находят аналогии в районе Мазурских озер, можно предположить, что все эти предметы привезли на Самбийский полуостров оттуда, и они относятся к изделиям ольштынской группы (см. «Справку КП»).

Прусь изначальная

Похоронены обладательницы уникальных рогов были примерно в одно время и, вполне возможно, состояли между собой в родстве. Столь дорогие предметы могли принадлежать представительницам только высших социальных слоев.

- С большой долей вероятности можно утверждать, что на Самбийский полуостров эти рога попали не как обычные предметы торговли, а в результате контактов между «верхушками» местных кланов с их практикой обмена дарами, - подтверждает Скворцов. - Конструкция двух этих погребений, порядок размещения в них предметов, наводят на предположение о том, что похоронены там не просто «матроны» – хозяйки родовых усадеб, а жрицы. Неподалеку от этого некрополя находится три комплекса прусских святилищ, одно из которых в немецкой народной традиции именовалось как Spinnerhaus, то есть «Дом прядильщиц». Во многих мифологиях с этим занятием ассоциировали богинь, прядущих человеческие судьбы, таких как Мойры древних греков, Норны у древних германцев. И возникла гипотеза, что эти две женщины могли являться жрицами, да и само святилище могло быть посвящено женским божествам или духам.

Материалы, обнаруженные в этих двух погребениях, как и находки синхронных погребальных комплексов, меняют представления о материальной культуре и социальной структуре общества эстиев в период Темных веков. По результатам исследований некрополя планируется обобщая научная работа, посвященная эпохе Темных веков и начала Раннего Средневековья, которая предшествовала становлению прусской народности.

Элита эстиев «Эпохи героев»

Как теперь выясняется, уже с конца V века среди эстиев стремительно происходит дифференцирование по социальному признаку, выделяется воинское сословие из родовой знати, формируются дружины, появляются лидеры кланов из числа представителей знатных семейств. С появлением дружины появляется и «дружинная культура», элементы которой характерны для воинской европейской элиты, с преобладанием изделий германских ювелиров и кузнецов. Это эпоха расцвета германского звериного стиля, появляются новые типы сосудов, украшений, изделий из драгоценных металлов, которых до этого здесь в принципе не было. Возникают новые типы погребений, в которых находят до шести (!) коней вместо одного-двух, типичных для могил эстиев Эпохи Переселения народов. То есть, за сравнительно короткий промежуток времени в жизни эстиев происходят воистину радикальные изменения, означающие переход от военной демократии к социально четко структурированному обществу. И можно предполагать, что эстии наряду с остальными народами Европы оказываются вовлечены в исторические процессы, происходившие тогда на территории Европы.

- Это эпоха героев – Беовульфа*, Зигфрида** и других, - говорит Скворцов. – Да, во многом трагичная, но вместе с тем и прекрасная. Появление в нашем распоряжении предметов, ранее нам совершенно не известных, потрясает. Считалось, что в это время в местной материальной культуре наступает унификация, обеднение, когда все становится усредненным, простым – это фиксируют все исследователи, честно говоря, и я так думал долгое время. А оказывается, нет! Имелась категория населения, которая прекрасно себя чувствовала, успешно богатела, обладала предметами роскоши – все равно как современные миллиардеры с их «Бугатти» и «Булгари» и т. д. Нарождался правящий, класс власть предержащих, власть которых поддерживается силой их дружин.

P.S.

Научные раскопки на будут продолжены. Археологам предстоит погрузиться в более ранний период IV-V веков нашей эры. И специалисты полагают, что в результате предстоящих работ можно ожидать, без преувеличения, значительных для науки открытий.

СПРАВКА «КП»

Ольштынская группа входила в состав западнобалтского культурного круга. Памятники этой группы появились с V века н.э., а развивались в VI—VII вв. н. э. на территории Мазурского Поозерья. Прослеживаются ее внешние контакты, которые выражаются богатством металлических предметов, украшений и частей костюмов, принадлежащих германской культуре. Также обнаружены изделия, относящиеся к славянам и аварам. Недаром до Второй Мировой войны немецкие исследователи именовали ольштынскую группу мазуро-германской. Эта общность сформировалась в эпоху Великого Переселения народов, когда где-то в V веке нашей эры славянские племена с востока Европы принялись активно мигрировать на ее северо-западные территории и Балканы.

Все теже немецкие ученые считают, что примерно в это время на Мазуры и проникла группа, состоявшая из германцев, авар и славян. Пришельцы частично вытеснили, а частично ассимилировали проживавшее здесь западнобалтское население – эстиев (носителей богачевской культуры), образовав новую полиэтническую общность. Мазуры главенствовали в регионе Южной Балтики, подчинив всех своих соседей, и обложив их данью. С этим временем связана прусская легенда о братьях Брутене и Видевуте, которые совершили самосожжение, чтобы вознестись к богам, рассказать им о страданиях своего народа под пятой мазуров и попросить о помощи. В результате тяжелой борьбы эстиям, наконец, удалось избавиться от тяжкого ига.

*Беовульф - центральный персонаж древнеанглийской поэмы, созданной в VII-VIII веках, воин, победивший чудовище Гренделя и ставший позже королем древнегерманского племени гаутов.

**Зигфрид (Сигурд) - один из важнейших героев германо-скандинавской мифологии, великий воин, совершивший множество подвигов.