Велосипед - напрокат, впечатления – на всю жизнь!

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Хотите ощутить настоящую свободу движения? Провести незабываемый день на свежем воздухе?

Устроить яркое вело-приключение в компании семьи и друзей?

Велопрокат «Равновесие» поможет наполнить вашу жизнь новыми яркими эмоциями и приятными воспоминаниями!

У нас:

- шикарный выбор моделей на любой вкус и для любых целей: от горных и шоссейных до уютных и практичных городских

- действительно доступные цены и тарифы

- отменное качество обслуживания и профессиональный подход к клиентам

- возможность забронировать на сайте любой понравившийся велосипед, чтобы спланировать отдых заранее

Приходите, выбирайте, путешествуйте!

Ждем вас в магазине и велопрокате «Равновесие»:

Калининград, ул. А. Невского, 51-в

Время работы: с 10:00 до 21:00 без выходных

т. 8(4012) 51-00-51

ravnovesie.pro

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