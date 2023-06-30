Велосипед - напрокат, впечатления – на всю жизнь!

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Хотите ощутить настоящую свободу движения? Провести незабываемый день на свежем воздухе?
Устроить яркое вело-приключение в компании семьи и друзей?
Велопрокат «Равновесие» поможет наполнить вашу жизнь новыми яркими эмоциями и приятными воспоминаниями!
У нас:
- шикарный выбор моделей на любой вкус и для любых целей: от горных и шоссейных до уютных и практичных городских
- действительно доступные цены и тарифы
- отменное качество обслуживания и профессиональный подход к клиентам
- возможность забронировать на сайте любой понравившийся велосипед, чтобы спланировать отдых заранее
Приходите, выбирайте, путешествуйте!
Ждем вас в магазине и велопрокате «Равновесие»:
Калининград, ул. А. Невского, 51-в
Время работы: с 10:00 до 21:00 без выходных
т. 8(4012) 51-00-51
ravnovesie.pro
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