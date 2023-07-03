Итоги отборочного этапа всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли»

.

Erid Kra23rAfE

В 2023 году в конкурсе «Лидеры строительной отрасли» приняли участие 12 027 человек из 70 регионов Российской Федерации. По итогам отборочного этапа в полуфинал прошли только 300 человек.

В составе представителей строительной отрасли от Калининградской области, успешно прошедших в полуфинал III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли», - главный экономист ООО «КПД-Калининград» Исакова Вера Сергеевна.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» — это открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Цель конкурса — выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев — участников конкурса.

Широкая география участников конкурса свидетельствует о большом интересе к нему со стороны профессиональных участников строительной отрасли. В 2023 году самое большое количество участников отмечено из Москвы и МО, Санкт-Петербурга, ЯНАО, КНР, ДНР, Краснодарского края и Республики Татарстан. В этом году конкурс вышел на международный уровень. Впервые приняли участие представители Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Очный финал, включающий в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ, и торжественное награждение победителей III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в этом году пройдут в г. Новосибирске в преддверии Дня строителя.

ДОСЬЕ

Исакова Вера Сергеевна

Главный экономист ООО «КПД-Калининград»

Родилась в г. Советске Калининградской области.

Окончила Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, экономист, специальность «Финансы и кредит»

Прошла профессиональную переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров в сфере финансового менеджмента.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд награждена Благодарственным письмом Президента Российской Федерации и Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Реклама. ООО КПД Калининград