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Лето в городе2 июля 2023 22:56

Погода в Калининграде на неделю: крепкий ветер и всего один жаркий день

На неделе в Калининграде будет всего один жаркий день
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Потепление уже близко.

Потепление уже близко.

Фото: Александр Подгорчук

Первая неделя июля в Калининграде получится довольно разнообразной. Наш регион долгое время будет во власти циклона, после прохождения которого погода заметно изменится.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник температура в нашем городе составит +21 градус. Осадки не ожидаются, давление останется пониженным – около 752-753 миллиметров ртутного столба. В первой половине дня сохранится крепкий порывистый ветер скоростью 14-15 метров в секунду.

Во вторник термометры покажут +23. Прогнозируется небольшой дождь.

Среда должна стать единственным жарким днем недели. Воздух прогреется до +25...+26 градусов. Давление практически придет в норму. Осадков не будет.

Вторая половина недели пройдет при +22...+24 градусах. Выходные мы проведем без дождей, с повышенным (765 мм) атмосферным давлением и ветром скоростью до 11 метров в секунду.

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