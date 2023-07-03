Погода в Калининграде на неделю: крепкий ветер и всего один жаркий день

Потепление уже близко. Фото: Александр Подгорчук

Первая неделя июля в Калининграде получится довольно разнообразной. Наш регион долгое время будет во власти циклона, после прохождения которого погода заметно изменится.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник температура в нашем городе составит +21 градус. Осадки не ожидаются, давление останется пониженным – около 752-753 миллиметров ртутного столба. В первой половине дня сохранится крепкий порывистый ветер скоростью 14-15 метров в секунду.

Во вторник термометры покажут +23. Прогнозируется небольшой дождь.

Среда должна стать единственным жарким днем недели. Воздух прогреется до +25...+26 градусов. Давление практически придет в норму. Осадков не будет.

Вторая половина недели пройдет при +22...+24 градусах. Выходные мы проведем без дождей, с повышенным (765 мм) атмосферным давлением и ветром скоростью до 11 метров в секунду.