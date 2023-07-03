Морской песок, солнце, бросок…

Выступить на «Балтийском Ковре» собрались свыше 60 спортсменов из Калининградской области, Чечни, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

В минувшую пятницу любой желающий мог волшебным образом оказаться на морском пляже, не покидая при этом пределов Калининграда. На территории спортивно-рекреационного парка у стен комплекса «АВТОТОР-Арена» открылся Центр пляжных видов спорта площадью полторы тысячи (!) квадратных метров. Песок для обустройства площадки специально собирали на морском побережье, так что свое название новый стадион оправдал на все 100%.

Открыть центр доверили представителям самбо и борьбы, для которых организовали уникальный турнир по пляжным видам единоборств «Балтийский Ковер».

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

Выступить на «Балтийском Ковре» собрались свыше 60 спортсменов из Калининградской области, а также представители Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Один из борцов приехал к нам из Чечни. Учитывая ажиотаж среди участников, организаторы придумали максимально динамичный формат: поединки по борьбе и самбо проходили одновременно и практически в режиме нон-стоп. Каждая схватка на деле занимала всего полторы-две минуты, после чего на ковер (то есть песок) выходила следующая пара соперников. Скучать зрителям точно не приходилось – глаза буквально разбегались!

Поединки по борьбе и самбо проходили одновременно.

Впрочем, назвать «Балтийский Ковер» развлекательным спортивным шоу было бы большим преувеличением. Биться за победу вышли многие известные борцы и самбисты Калининградской области, на счету которых немало побед и чемпионских титулов, завоеванных в нашей стране и на международных первенствах.

Одной из звезд турнира на призы АВТОТОР стал мастер спорта по самбо и дзюдо, победитель Кубка Президента в Шотландии (Эдинбург) Арсен Симян. Он настолько хотел здесь выступить, что появился на площадке… со сломанной рукой. И занял первое место в своей весовой категории!

- Был перелом трапециевидной кости на запястье и травма пальца. Гипс сказали снять 10 июля, но я не выдержал и снял гораздо раньше, - с улыбкой признался Арсен. – В пляжном самбо нужно гораздо больше рисковать. Не все броски из классики здесь проходят, поэтому поединки нужно тактически чуть по-другому выстраивать. Где-то ты идешь в плотную борьбу, а ноги уходят под песок. Центр тяжести расположен по-другому, и становится тяжело бросить соперника. Да и на жаре дышится не так легко, как в зале, где работают кондиционеры. Пляжное самбо только начинает развиваться, но, думаю, у этого вида большое будущее.

«ОТЛИЧНАЯ АТМОСФЕРА!»

Пока спортсмены, смахивая со лба пот и прилипший песок, сражались за медали, их не менее горячо поддерживали родственники и друзья. Для зрителей в новом Центре пляжных видов спорта построили крытую трибуну, на которой можно с комфортом разместиться в теньке и наблюдать за происходящим.

- Глеб, давай! Давай! – едва ли не громче всех на стадионе выкрикивала 6-летняя Ева, сидя на плечах у своего дедушки.

Оказалось, борца Глеба Бабаяна пришла поддержать целая семейная делегация – родители Татьяна Бениковна и Сергей Петрович, невестка Екатерина (жена брата) и ее дочь Ева.

- Когда сын выступает в Калининградской области, мы всегда стараемся приезжать на соревнования, - говорит мама спортсмена. – Глеб с 2016 года занимается борьбой, на первых же соревнованиях третье место занял. Рады, что такая новая площадка для пляжных видов в городе появилась. Очень хорошая атмосфера тут!

По словам Екатерины, своего дядю Глеба маленькая Ева называет братом – настолько теплые у них отношения. Глеб, в свою очередь, старается не пропускать соревнования, в которых участвует племянница: раньше она занималась гимнастикой, а теперь чирлидингом.

При поддержке своей семьи Глеб Бабаян дошел до поединков за призовые места, но в решающей стадии соперники оказались немного сильнее и удачливее.

ЖДЕМ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Еще одним подтверждением высокого статуса турнира стал приезд почетных гостей. «Балтийский Ковер» посетили замминистра спорта Калининградской области Евгений Скачков, президент областной Федерации спортивной борьбы Евгений Абарюс, президент Федерации самбо и дзюдо Калининградской области Максим Плечков, а также главный тренер сборной России по дзюдо до 21 года Сергей Самойлович.

- Где еще проводить такие соревнования, как не в Калининградской области? - отметил Евгений Скачков. – Наш регион постепенно становится центром развития пляжных видов спорта в стране. Хочу поблагодарить региональные Федерации спортивной борьбы, самбо и дзюдо за то, что они развивают это перспективное направление. Спасибо компании АВТОТОР за этот прекрасный стадион! Спасибо зрителям, спортсменам, болельщикам и тренерам!

- Хочу выразить благодарность основателю АВТОТОР Владимиру Ивановичу Щербакову и его команде, которые создали прекрасные возможности для дальнейшего развития пляжных видов спорта. Это важный шаг в большое будущее, - поддержал Евгений Абарюс.

По словам спортсменов, на песчаном покрытии выступать гораздо тяжелее и нужно чаще рисковать.

Новый пляжный стадион полностью соответствует стандартам проведения российских и международных соревнований. Здесь обустроены площадки для волейбола, футбола, тенниса, регби и, как показал «Балтийский Ковер», просто раздолье для борцов и самбистов. В ближайшее время обещают завезти еще 100 тонн морского песка, чтобы поддерживать покрытие в идеальном состоянии.

- Уже идут переговоры на всероссийском уровне о проведении здесь национальных соревнований. В частности, хотим подать заявку на проведение у нас первенства России по пляжной борьбе, - делится планами директор «АВТОТОР-Арены» Адам Барахоев.

- Наша компания планомерно реализует свои социальные программы, - подчеркнул вице-президент «АВТОТОР Холдинга» Вадим Бобрович. - Одним из элементов этого направления стало строительство и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена». Теперь мы открываем рядом Центр пляжных видов спорта. Я поздравляю всех с этим событием!

Турнир проводился на призы компании АВТОТОР, которая наградила победителей и призеров соревнований. Поддержку проведению состязаний также оказали компании «Акфен», «Шинторг» и «Гидрострой Инжиниринг».

Завершился «Балтийский Ковер» не менее ярко, чем проходил. По традиции победителю в абсолютном соревновании Арсену Балаяну вручили в качестве приза… живого барана! Чемпион с призом на плечах совершил традиционный круг почета.